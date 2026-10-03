Al menos dos muertos y decenas de detenidos tras un tiroteo en un centro comercial de Los Ángeles

Imagen de archivo de policías en Los Ángeles

Los detalles La Policía todavía no ha confirmado la identidad de ningún sospechoso.

Al menos dos personas han fallecido y un número indeterminado han resultado heridas tras un tiroteo en un centro comercial en Los Ángeles. El incidente ocurrió en la madrugada, alrededor de las 23:00 horas, en el University Plaza, cercano a la universidad Cal State Northridge, en el norte de la ciudad. Decenas de personas han sido detenidas, pero la Policía aún no ha proporcionado detalles sobre los sospechosos ni ha anunciado detenciones específicas. La cadena ABC ha recibido confirmación del balance provisional por parte de fuentes policiales, mientras la investigación sigue en curso.

Al menos dos personas han muerto, un número todavía indeterminado han resultado heridas, y decenas han terminado detenidas tras un tiroteo ocurrido esta pasada madrugada en un centro comercial en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Fuentes policiales han confirmado a la cadena ABC el balance provisional de este incidente ocurrido en torno las 23:00 (hora local) en el centro comercial University Plaza, llamado así por su proximidad a la universidad de Cal State Northridge, en el extremo norte de la metrópolis californiana.

La Policía todavía no ha anunciado ni detenciones ni facilitado la descripción de ningún sospechoso.

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