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Al menos dos muertos y decenas de detenidos tras un tiroteo en un centro comercial de Los Ángeles

Los detalles La Policía todavía no ha confirmado la identidad de ningún sospechoso.

Imagen de archivo de policías en Los Ángeles Imagen de archivo de policías en Los ÁngelesEuropa Press
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Al menos dos personas han muerto, un número todavía indeterminado han resultado heridas, y decenas han terminado detenidas tras un tiroteo ocurrido esta pasada madrugada en un centro comercial en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Fuentes policiales han confirmado a la cadena ABC el balance provisional de este incidente ocurrido en torno las 23:00 (hora local) en el centro comercial University Plaza, llamado así por su proximidad a la universidad de Cal State Northridge, en el extremo norte de la metrópolis californiana.

La Policía todavía no ha anunciado ni detenciones ni facilitado la descripción de ningún sospechoso.

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