Ceuta, ante un escenario insostenible: vallas tiradas y tumultos frente a una comisaría con más de 1.000 menores malviviendo en las calles

Los detalles Tras ocho días de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma, los menores siguen esperando para su registro en comisaría, el paso imprescindible para ir a un centro.

La crisis migratoria en Ceuta ha dejado a más de 1.000 menores durmiendo en las calles, dependiendo de la ayuda de vecinos y ONG para sobrevivir. La situación es caótica, con menores intentando registrarse para acceder a centros de acogida, pero la Policía ha suspendido las identificaciones debido al desbordamiento. Ante la gravedad de la situación, los ministros Margarita Robles, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares comparecerán en el Congreso a finales de agosto. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha anunciado una partida presupuestaria para la acogida de estos menores en coordinación con las comunidades autónomas. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez ha mantenido una reunión telemática para abordar la crisis.

Han pasado ocho días desde la llegada masiva de migrantes a Ceuta y más de 1.000 menores siguen durmiendo en las calles. Malviven y, si comen, es por la solidaridad de vecinos y ONG.

Se amontonan en colas interminables delante de la comisaría para quedar registrados y poder, así, acceder a un centro provisional de acogida. Son tantos los menores que buscan ese refugio, y tantas las horas que han esperado, que han tirado las vallas y la Policía ha suspendido las identificaciones. La situación es insostenible.

Ante esto, Margarita Robles, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, ministros de Defensa, Justicia, Interior y Asuntos Exteriores respectivamente, comparecerán a finales de agosto en el Congreso para dar explicaciones de esta crisis migratoria. Lo harán a petición propia, pero todo parece indicar que, tal y como les reclama el PP, no acudirán al Senado a mediados de este mes.

El Gobierno tiene que dar explicaciones y dar una solución rápida y efectiva a los menores. Desde Ceuta, este viernes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reconocido que todavía quedan semanas para que los niños sean acogidos por las comunidades autónomas.

"Ha habido una situación de desborde que ya se está controlando. Hemos dado prioridad a los perfiles más vulnerables, esto es niñas, y esto es niños y niñas menores de 13 años, que hay volumen importante", ha explicado la ministra. Y ha agregado: "Entiendo que hay imágenes que son dolorosas, a mi no me gustan nada y, de verdad, llevamos trabajando con determinación desde el día uno. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en Península".

Suspendido el registro de menores

Mientras, en fila india y bajo el sol, los menores han tenido que recorrer este viernes tres kilómetros. Ni siquiera les han puesto un autobús, aunque sí las han escoltados unos agentes rumbo a unas carpas que les han habilitado los vecinos en el barrio de El Príncipe.

Este viernes se ha vuelto a ver una gran cantidad de menores solos en las calles de Ceuta. Muchas de ellas, por ejemplo, son las niñas y adolescentes que se han pasado la mañana de este viernes esperando para su registro ante la comisaría.

Sin embargo, había tantos niños allí apelotonados entre vallas que estas se vencieron. Esperaban apretujados para que los registraran, el paso imprescindible para ir a un centro, algunos incluso han dormido en la puerta. Otros, sin embargo, se rendían porque no aguantaban más: estaban mareados y se sentían mal.

Algunas niñas pasaron primero entre aplausos. Ellas son prioritarias porque llevan días de vulnerabilidad total, según ha contado la ONG Luna Blanca, que intenta defenderlas. "Se están llevando a cabo violaciones, se están produciendo agresiones sexuales", ha afirmado la educadora social de la asociación Halima Ahmed.

Pero ha llegado un momento la mañana de este viernes en el que la baraja se ha roto. Se cancelaba el registro y empezaban a dispersar a los menores con, incluso, algún empujón por parte de los agentes. El ejército ha intervenido y ellos han salido corriendo.

Solo se quedaron las niñas frente a la comisaría. Entre los que se han marchado estaban Mohamed y Anás, de 11 y 12 años. "Llevamos días durmiendo con una señora, por la mañana vamos a la comisaría", han contado a laSexta.

Ellos han llegado con sus primos. Es la gran obsesión para poder quedarse en España y llegar a ser, según han dicho, "futbolistas". Ni siquiera la dureza de la última semana les ha sacado de su burbuja. Esta noche ellos volverán a dormir bajo techo gracias a la solidaridad ciudadana.

A otros, sin embargo, los han estado mareando durante todo el día y, finalmente, será en una pista de la barriada de El Príncipe donde van a dormir. Allí hay 40 colchones preparados y una lona para, sobre todo, refugiarse del sol durante todo el sábado. Los baños llegarán durante los próximos días, pero ahora mismo hay más de 110 niñas que esperan que ese campamento se pueda montar.

Mientras, desde el lugar donde pasa sus vacaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión telemática para abordar esta crisis con los ministros implicados. Robles, Marlaska, Saiz, Rego y el secretario de Estado de Exteriores han participado en ese encuentro, que ha durado en torno a una dos horas.

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