Una plaga mildiú hace peligrar la vendimia en Andalucía: los viticultores prevén hasta un 40% menos de producción y un 80% de pérdidas

Una plaga del hongo mildiú ha dañado muy seriamente los viñedos de Andalucía. El tiempo, muy lluvioso en primavera, ha favorecido su proliferación y está condicionando seriamente la vendimia. De hecho, ya anticipan que la producción de vino del año va a ser hasta un 40% más reducida.

En definitiva, "se ha creado la tormenta perfecta", asegura Félix González, viticultor de Lebrija. Todavía en plena recolección, González ya hace números: "Si yo en una cosecha normal cojo 100.000 kilos y este año he cogido 65 o 45.000 kilos son veintitantos mil euros o cerca de 30.000 euros".

¿La culpable de estas pesimistas estimaciones? La plaga de mildiú. Se trata de un hongo provocado por las abundantes lluvias de primavera que se ha extendido entre los cultivos afectando a la hoja y también al racimo, secándolo por completo. Así, de esta manera, "la uva se ha caído", subraya González.

El de este año es el ataque más virulento de mildiú que se recuerda. Y es que "hay algunos lugares que se han venido al 50%", mientras que "hay otros que al 60%", explica el presidente consejo regulador de los vinos de Jerez, César Saldaña. En ese sentido, relata que la plaga lo "lo que ha hecho es que la uva se rinda, ha perdido mucha agua, la uva no pesa, no tiene caldo".

Solo en el marco de Jerez se prevé una pérdida del 40% de la producción para los viticultores. Sin embargo, tampoco han escapado al mildiú las zonas de Montilla-Moriles y Condado de Huelva, donde los agricultores hablan de pérdidas de hasta el 80%. De hecho, advierten de que es posible que "el vino va fatal". Si bien el mildiú no afecta a la calidad, queda ahora por ver las consecuencias en el pecio.