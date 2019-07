El líder del PP, Pablo Casado, ha iniciado su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno reprochándole que en sus dos horas de discurso no haya dicho nada ni aludido al apoyo que le puedan dar Podemos e independentistas.

Con la intervención de Casado se ha reanudado este debate después de que Sánchez expusiera al mediodía ante el pleno del Congreso sus principales propuestas con el fin de conseguir la confianza mayoritaria de a Cámara.

El presidente del Partido Popular ha criticado al jefe del Ejecutivo que sólo haya querido presentarse como una oportunidad histórica. Además, ha lamentado que se haya negado a ver el "elefante morado con un gran lazo amarillo que está en medio del hemiciclo", en referencia a Podemos y los independentistas catalanes.

Casado ha resaltado que si Sánchez sale elegido con el apoyo de Podemos y los independentistas, nada más terminar el debate tendrá "demasiados acreedores a su puerta y no podrá cumplir con ellos". En ese contexto, ha señalado que, si cumple, eso le llevaría a romper con España, y, si no lo hace, tendrá problemas continuos para sacar adelante sus leyes y proyectos de presupuestos.

Por otra parte, ha reiterado su no a Pedro Sánchez en la investidura recordando que "esto es una sesión de investidura, no de impostura". Y añade: "Estaba usted en una tribuna, no en un pedestal. No puede venir a exigir todo a todos a cambio de nada".