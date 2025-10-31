Ahora

Koldo García responde a Sánchez y saca el álbum de fotos para mostrar su "anecdótica" relación con el líder del PSOE

El contexto Estas imágenes salen a la luz después de que en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que tuvo lugar este jueves, Sánchez dijera que su relación con el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, era "absolutamente anecdótica".

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su relación con el exasesor Koldo García era "absolutamente anecdótica". Una anécdota que da para un álbum de fotos. Porque lo que debería de ser un suceso circunstancial e irrelevante, sin embargo, parece no serlo. La Razón, El Independiente, El español, Okdiario, Voz populi y diferentes medios han mostrado fotos inéditas de ambos.

"Al final él era el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos", dijo Sánchez, quien más tarde insistió en que "yo no recuerdo en cuantas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que son las mínimas posibles".

En cambio, las imágenes que han publicado los medios de comunicación muestran que, tal vez, esas ocasiones en las que se vieron, no fueron "las mínimas posibles" tal y como asegura Sánchez.

