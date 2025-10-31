La jueza de Catarroja acuerda unir a la causa el listado de llamadas de Mazón del día de la DANA

Mazón anuncia una comparecencia en los próximos días tras el tenso homenaje a las víctimas de la dana: "Me hago cargo del día de ayer"

¿Por qué es importante? La decisión de la magistrada llega a escasos días del testimonio de Maribel Vilaplanas, periodista que comió con Mazón el 29 de octubre.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la investigación penal sobre la gestión de la DANA, ha decidido incorporar al procedimiento el listado de llamadas de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, correspondiente al 29 de octubre de 2024. Este listado fue proporcionado por la Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes. La decisión se toma antes de la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, quien estuvo con Mazón ese día. La jueza también ha solicitado información al Consorcio Provincial de Bomberos sobre las previsiones y medidas adoptadas ante posibles inundaciones.

Nuria Ruiz Tobarra, jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA, ha acordado unir al procedimiento el listado de llamadas de Carlos Mazón, president de la Generalitat, del 29 de octubre de 2024 que fue aportado por la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

La magistrada había solicitado hace unos días este listado a Les Corts Valencianes. Un listado que había sido remitido por Presidencia de la Generalitat. Esta novedad se produce antes de la testifical, el próximo 3 de noviembre, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón ese día.

La magistrada justificaba su petición en que "el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público" tras haber sido enviado a Les Corts.

"Dada cuenta del escrito, de fecha de 27 de octubre de 2025, presentado por la procuradora María Ramírez Vázquez, en nombre y representación del PSOE, con la asistencia letrada de Nuria Candela de Antonio Chicote, se acuerda unir el documento número 1 consistente en el listado de llamados aportado por Presidencia de la Generalitat Valenciana a la comisión de investigación de la gestión de la DANA en Les Corts Valencianes", ha dicho la jueza en el escrito.

Además, en el auto ha acordado también unir la documentación de los servicios de teleasistencia y solicitar información al Consorcio Provincial de Bomberos.

"Ofíciese al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que, en el plazo de tres días, remita al Juzgado la información de que disponían el 28 de octubre de 2024, en previsión de posibles inundaciones por la DANA para el 29, especificando por qué vía obtuvieron dicha información y si la misma motivó la adopción de medidas de refuerzo de material de personal par los Bomberos", expone el auto.

