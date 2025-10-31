Salomé Pradas defiende ahora que mantuvo informado a Mazón "de todo", incluida la alerta de la DANA

¿Por qué es importante? La exconsellera imputada cambia su estrategia de defensa con una versión que choca frontalmente con la de Mazón, que mantiene que no sabía nada de que se iba a enviar el mensaje ES-Alert.

Salomé Pradas, exconsellera imputada por la gestión de la DANA en Valencia, afirma haber mantenido informado a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, sobre los acontecimientos en el CECOPI, incluyendo el envío del mensaje ES-Alert. Pradas sostiene que le informó de todo. Mazón niega haber sido informado sobre la alerta y elude la responsabilidad en el envío del mensaje.

Aparente giro en la estrategia de Salomé Pradas, la exconsellera imputada por la gestión de la DANA que acabó con la vida de 229 valencianos. La que fuera responsable de Justicia e Interior de la Generalitat afirma ahora que mantuvo informado a Carlos Mazón "de todo" lo que acontecía en el CECOPI aquella tarde, lo que incluye el mensaje ES-Alert que se envió a la población cuando ya era demasiado tarde. Una versión que choca frontalmente con la que mantiene el president.

Así lo ha trasladado en declaraciones 'Radio Castellón' y a laSexta: a preguntas de esta cadena, Pradas ha sostenido que llamó a Mazón a las 19:10 y a las 19:36 horas del 29 de octubre, pero él no le cogió el teléfono y le devolvió la llamada a las 19:43. "Queda claro de lo que le informé", sostiene la exconsellera, que insiste en que le informó "de todo", tanto a él como a Presidencia de la Generalitat.

Pradas, no obstante, defiende que no hay ningún cambio de estrategia y que siempre he dicho lo mismo, aunque en su declaración ante la jueza fue menos explícita: entonces dijo que informó a Mazón, pero también que quien representaba a la Generalitat era ella y que no se esperó al president para tomar una decisión sobre el mensaje. En este último aspecto insiste ahora: asegura que no le esperaron "ni para decidir ni para enviarlo" porque "la decisión de los técnicos estaba tomada".

Además, defiende que quiere que se conozca toda la verdad de lo que ocurrió, sobre lo que informaba ese día y a quién.

Mazón elude la responsabilidad

Sus palabras, en todo caso, llegan tan solo unos días después de que Mazón afirmase, en una entrevista con 'El Español', que no sabía que se iba a enviar una alerta. "No se me informa ni soy un trámite a pasar, parecería una obstrucción técnica en el proceso que el presidente de la Generalitat sea quien tenga que enviar alertas. ¿Por qué se me iba a consultar si no viene ni en el protocolo, ni estoy en el plan de inundaciones? Es absurdo. La jerarquía, desde luego, está clara. Yo no formo parte del CECOPI", dijo.

Hace semanas, en otra entrevista, Mazón ya descargó toda la responsabilidad sobre Pradas, asegurando que no le dio ninguna orden. "No le di ninguna instrucción para convocar el CECOPI, como no le di ninguna instrucción para activar a la UME, como no le di ninguna instrucción para mandar 22.000 SMS, ni su contenido, ni lo que debían llevar, ni sus destinatarios. No di ninguna instrucción de gestión operativa, ni técnica, ni de aviso ni de mando en ningún caso", sostuvo.

Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, son los dos únicos imputados, de momento. En abril, Pradas remitió a la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, su listado de llamadas de aquel 29 de octubre, que refleja que la última vez que hablaron antes de que el president se personara por fin en el CECOPI, a las 20:28 horas, fue a las 20:10, exactamente un minuto antes del envío de la alerta, que llegó a los móviles a las 20:11. Para entonces la mayoría de las víctimas mortales ya habían fallecido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.