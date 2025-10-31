Sánchez, de satisfecho a cuestionado en horas: el PSOE transmite tranquilidad tras la decisión del Supremo de investigar sus pagos en efectivo

El contexto El Tribunal Supremo ha solicitado a la Audiencia Nacional esclarecer "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Pedro Sánchez y el PSOE salieron muy satisfechos de la comparecencia de este jueves en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. No obstante, esa tranquilidad se ha visto alterada con la decisión de este viernes del Tribunal Supremo de pedir a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo socialistas.

Durante una de sus respuestas a los senadores, Sánchez explicó que recibió algunos pagos en efectivo de su partido. Eso sí, matizaba que siempre fueron para liquidar gastos que él había adelantado. "Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos, siempre contra factura. Liquidaciones de gastos que yo antes he adelantado. Sobre cifras, no le puedo responder en concreto porque fueron absolutamente anecdóticas", comentó añadiendo que nunca fueron superiores a los 1.000 euros.

Y, pese a la decisión del juez Leopoldo Puente de solicitar esclarecer "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, desde el PSOE mantienen que hay tranquilidad en Ferraz.

"Total transparencia. Nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se han podido hacer previa factura", ha afirmado este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Desde el seno socialista defienden la legalidad de esos pagos y aseguran que colaborarán con la Justicia todo lo que sea necesario, incluyendo aportar toda la documentación bancaria para demostrar que lo que aseguró el presidente, que el "PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia, legal y regular".

Eso sí, pese a que la satisfacción se haya truncado ligeramente con esta nueva petición de investigación, desde el Gobierno han seguido criticando la actuación de Alejo Miranda, senador del PP, por su actitud durante la comisión de investigación.

