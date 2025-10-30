Monrosi califica de "ridículo estrepitoso" la actuación del PP en la comisión de investigación del Senado

El peridista de 'elDiario.es' ha analizado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado.

El periodista de 'elDiario.es' José Enrique Monrosi ha analizado en el 'Especial La Sexta Xplica' todo lo acontecido en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que se ha celebrado en el Senado y que ha contado con el testimonio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Monrosi, tanto el Partido Popular, como su senador Alejo Miranda, encargado de las preguntas, han realizado un "ejercicio puro de antipolítica, de antiparlamentarismo" y un "ridículo estrepitoso", durante toda la comisión.

Asimismo, Monrosi ha arrancado su intervención recordando que el PP ha agendado esta comparecencia justo un día después del funeral de Estado por las víctimas de la DANA para "hacer más digerible la situación absolutamente insostenible" en la que se encuentra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y que quedó evidenciada durante la ceremonia.

Por otra parte, el periodista ha lamentado la "oportunidad perdida" para que el líder del Ejecutivo diese las explicaciones que, desde el punto de vista de Monrosi, Sánchez aún no ha dado. A su modo de ver, estas aclaraciones no se han podido dar debido a que Alejo Miranda ha protagonizado "situaciones tan esperpénticas", como realizar preguntas y no dejar contestar para "ver cómo salía de esa situación apurado y echarle una mano con otra pregunta".

