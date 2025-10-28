La nueva vida de Koldo García cultivando kiwis y frutas de la pasión: "No sé qué hacer, ¿las cojo ya o espero?"

El contexto El exasesor de José Luis Ábalos espera las sentencias judiciales mientras cultiva dos parcelas de frutas tropicales. Después de trabajar, hace una hora de elíptica mientras ve partidos de rugby.

Koldo García, investigado por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, ha iniciado una nueva vida centrada en la agricultura mientras espera las sentencias judiciales. Según el diario 'ABC', Koldo cultiva pitaya, kiwi, fruta de la pasión, aguacate y olivas en dos parcelas desde hace cuatro años, actividad que le ayuda a despejarse del caos mediático. Se levanta a las 5:00 horas, realiza una hora de elíptica y comercializa sus productos. El 16 de octubre se acogió a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo, y el juez rechazó enviarlo a prisión provisional.

El día en el que declaró ante el Tribunal Supremo, Koldo García ya dejó pistas acerca de la nueva vida que ha iniciado mientras espera las sentencias judiciales de las investigaciones por presunta pertenencia organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Lejos de ese ruido, Koldo comentaba entonces que en los últimos meses había logrado perder 18 kilos gracias a una "férrea dieta" y a su "duro trabajo" en el campo durante el verano.

Lo que hemos conocido ahora, gracias al diario 'ABC', son los detalles de esa nueva vida, un día a día en el que pasa gran parte del tiempo en dos parcelas en las que cultiva pitaya, kiwi, fruta de la pasión, aguacate y olivas. Según el citado medio, Koldo se levanta a las 5:00 horas dentro de una rutina que le lleva largas horas y le despeja la mente más allá del caos mediático que le rodea.

Koldo cultiva esas parcelas desde hace cuatro años en una rutina que parece más cerca de los kiwis que de las "lechugas" y las "txistorras". "No sé qué hacer, ¿las cojo ya o espero?", se pregunta mientras enfoca con su cámara una de las plantaciones.

Acompaña esta rutina con una hora de elíptica mientras disfruta de partidos de rugby. Koldo comercializa estas frutas y cobra por cada caja 22 euros, además de vender plantones a tres euros por si alguien quiere cultivar las plantas. "De aquí saco un dinero que me viene muy bien", reconoce en el medio.

El pasado 16 de octubre, Koldo García se acogió a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el Tribunal Supremo, igual que hizo José Luis Ábalos. El juez Leopoldo Puente rechazó enviarle a prisión provisional al considerar que "no se advierte en el caso y en este momento el concurso de ninguno de los elementos que podrían determinar la procedencia de tan grave limitación de su derecho fundamental a la libertad" como serían el riesgo de fuga, la posibilidad de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.