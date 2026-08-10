El Gobierno trata de calmar a los vecinos de Ceuta mientras el PP acusa a Sánchez de vivir "alejado de la realidad"

El contexto Miles de ceutíes se manifestaron en Ceuta este domingo para pedir ayuda a las instituciones nacionales e internacionales ante la crisis migratoria.

Este domingo, miles de vecinos se manifestaron en Ceuta para exigir una respuesta institucional ante la crisis migratoria del 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos. En respuesta, el Gobierno ha intentado transmitir calma, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elogiando el trabajo de las autoridades. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, afirmó que el Gobierno ha estado al frente de la situación. Sin embargo, el Partido Popular critica al presidente Pedro Sánchez, responsabilizándolo de la tragedia. A pesar de las críticas, el PP participará en la reunión sobre el reparto de menores migrantes.

Este domingo, miles de vecinos se manifestaron en la plaza de la Constitución de Ceuta para reclamar una respuesta institucional ante la situación que atraviesa la ciudad a raíz de la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio, en la que más de 70.000 personas entraron irregularmente en la ciudad autónoma desde Marruecos.

Horas después de esa protesta, el Gobierno ha tratado de lanzar un mensaje de calma. "Estamos aquí y vamos a seguir estando", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. De hecho, Torres ha elogiado el "magnífico trabajo" de las autoridades locales y estatales para dar respuesta a la crisis migratoria.

Una postura similar a la mantenida por el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. "El Gobierno desde luego ha estado al frente y ha dado la cara y ha puesto todos los recursos que hacían falta frente a esta situación", ha afirmado este lunes el también líder de los socialistas madrileños.

Sin embargo, el Partido Popular sigue cuestionado la reacción del Ejecutivo, señalando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable político de una tragedia que ya se ha cobrado más de 140 vidas.

"Que el presidente se dedique a recomendarnos canciones de verano en Spotify o tres libros para leer en verano, No es serio. O está totalmente alejado de la realidad", ha afirmado el vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asegura que "no podemos normalizar esta situación" y reclama que, en consecuencia, las comunidades autónomas no tengan que asumir el reparto de menores dictado por Moncloa.

Pese a estas reticencias, el Partido Popular ha anunciado que sus comunidades autónomas asistirán a la reunión en la que se debatirá con el Gobierno el reparto de menores migrantes entre los distintos territorios para "cumplir con la ley".

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