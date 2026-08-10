El Gobierno reconoce que no puede dar una cifra de los menores que hay en Ceuta: "Muchos están en una situación que no es la ideal"

Los detalles El ministro Ángel Víctor Torres asegura que se ha reforzado el equipo de la delegación y de la Policía para las filiaciones de los menores. "Les hemos trasladado la importancia de priorizar el reagrupamiento familiar de los menores; es la primera de las medidas", recalca.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunió con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la crisis migratoria en la ciudad. Torres destacó la importancia de la filiación de menores y anunció el refuerzo del equipo de la delegación y la Policía, con un 40% más de guardias civiles, para priorizar el reagrupamiento familiar. Subrayó la necesidad de colaboración con Marruecos y mencionó posibles medidas complementarias. Además, se han propuesto instalaciones, incluido un hospital, para abordar la situación. Hasta el domingo, la filiación rondaba los 1.400 menores, y ya se han reubicado más de 2000 en España.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mantenido una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este lunes para tratar la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. Tras la celebración de la misma, Torres ha querido trasladar un mensaje de ánimo a la población de Ceuta, avanzando que en los próximos días visitarán la ciudad José Manuel Albares y Margarita Robles.

Torres ha comentado la importancia de la filiación de los menores, afirmando que se ha reforzado el equipo de la delegación y de la Policía para llevarlas a cabo, con un 40% más de guardias civiles para "poder responder ante esta situación". "Les hemos trasladado la importancia de priorizar el reagrupamiento familiar de los menores; es la primera de las medidas", ha añadido el ministro.

"Habrá que hacer un proceso que no es fácil, pero tiene que ser prioritario con el Gobierno de Marruecos, con los menores y con sus familias", añade Torres, que asegura que habrá medidas complementarias en los próximos días. "En 2020 pasó en Canarias y entiendo la situación; tenemos que trabajar con lealtad y con los conocimientos que tenemos e intentar aspirar a la normalidad cuanto antes en las calles de Ceuta", ha agregado.

"Hemos puesto sobre la mesa algunas instalaciones para que se pueda dar respuesta a eso, entre ellas un hospital, en la medida en que exista colaboración entre las instituciones compartidas", ha añadido Torres, ya en el turno de preguntas de la prensa. El ministro ha detallado que la filiación "rondaba los 1.400 menores" el domingo, aunque ha reconocido que no se atreve a dar una cifra exacta de los menores que hay en estos momentos en la ciudad autónoma.

"Hemos priorizado el reagrupamiento familiar. No es sencillo; depende también del país de origen, de ellos mismos, de su asesoramiento y de la familia. Es muy difícil. Ya hemos podido reubicar a más de 2000 en el conjunto del país; se hizo un magnífico trabajo. Todas las opciones están sobre la mesa", ha agregado.

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