Óscar López pide la dimisión de Ayuso por la "montaña de mentiras" sobre su "superático de lujo"

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

¿Qué ha dicho? El ministro y líder de los socialistas madrileños cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dado "ninguna explicación coherente" acerca de la compra del ático de Chamberí y ha pedido que se rescate "hasta el último euro de los madrileños, que no tienen que pagar la vida padre de la señora Ayuso".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, acusó a Isabel Díaz Ayuso de mentir sobre la compra de un ático que iba a ser su oficina durante unas obras en la sede de la Comunidad de Madrid. López pidió la dimisión de Ayuso y señaló que el gobierno regional solo ha ofrecido "montañas de mentiras y ninguna explicación coherente". Los socialistas han recurrido a la justicia para que Ayuso responda. Además, López defendió la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta, asegurando que se han utilizado todos los recursos necesarios y destacó la colaboración con distintas administraciones y otros países.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, denunció este lunes la "montaña de mentiras" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la compra del ático que supuestamente iba a ser su oficina durante unas obras en la sede e la comunidad autónoma, y volvió a reclamar su dimisión.

Según el ministro y líder de los socialistas madrileños, desde que se conoció la compra del ático la comunidad de Madrid sólo ha ofrecido "montañas de mentiras y ninguna explicación coherente" por lo que los socialistas han optado para recurrir a la justicia para que "Ayuso responda".

A su juicio, lo que debe hacer la presidenta madrileña "es dimitir y dar todas las explicaciones" para después "rescatar hasta el último euro de los madrileños que no tienen que pagar la vida padre de la señora Ayuso" que hasta ahora solo ha demostrado "mucha cara dura y mucha falsedad".

El dirigente socialista insistió en que quiere conocer el expediente de la compra "del superático de lujo" para saber quién tomó la decisión de adquirirlo, con qué elementos de comparación, bajo qué criterios y con qué mesa de contratación.

En cualquier caso, se mostró convencido de que "ese documento no tiene ningún pase". El pasado viernes, el PSOE denunció ante la Fiscalía la compra del ático de Chamberí por la Comunidad de Madrid por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Defiende la gestión de la crisis de Ceuta

El ministro también aprovechó para cerrar filas en defensa de la gestión realizada por el Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta, asegurando que se han puesto sobre la mesa todos los medios necesarios para hacerle frente.

López compareció en la sede del ministerio que dirige para dar cuenta de los primeros resultados de las consultas ciudadanas al servicio 017 'Tu ayuda en Ciberseguridad', para atajar los fraudes a través de las redes. Allí insistió en que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el Gobierno en pleno "han estado al frente de la gestión" de la crisis "en colaboración con las distintas administraciones y con otros países".

Rechazó, sin embargo, dar ninguna información "actualizada" de la situación en la ciudad autónoma, ya que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se encuentra este lunes en Ceuta donde mantendrá una reunión de coordinación con el presidente Juan Jesús Vivas, tras la que ofrecerá una rueda de prensa.

El titular de Transformación Digital insistió, en todo caso, en que el Ejecutivo ha puesto a disposición de Ceuta "todos los recursos" para atender esta situación y expresó su respeto por los ciudadanos ceutíes que se manifestaron este fin de semana reclamando más medios. En relación con la denuncia del sindicato policial Jupol sobre la entrada de al menos una decena de activistas yihadistas durante la avalancha en Ceuta, Óscar López dijo no tener información alguna.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido