Joanna Ivars denuncia la falta de preparación de los colegios ante las altas temperaturas: "Las aulas son un auténtico cocedero"

La meteoróloga de laSexta expone que hay un límite legal de temperatura para trabajos como la docencia. Las aulas deben estar entre 17 y 27 grados.

La subida de las temperaturas también trae consigo la preocupación por la falta de preparación de muchos centros escolares. Joanna Ivars expone que el calor "cada vez llega antes".

Como indica, "muchos niños en muchas aulas se están enfrentando a temperaturas que no están acostumbrados y que dentro de las aulas es un auténtico cocedero".

Esto no solo ocurre en colegios del sur de nuestro país, sino que estas temperaturas propias del verano también se están alcanzando en el norte del país. "Hay un límite legal de temperatura para trabajos como la docencia y que tiene que estar entre los 17 y los 27 grados", explica la meteoróloga de laSexta.

"Entended que, si estamos a 30 fuera y están las ventanas abiertas, es un calor totalmente extraordinario", añade. "Habrá que retocar el calendario escolar", afirma Iñaki López, "no puede ser que los chavales se enfrenten con temperaturas extremas a los exámenes finales".

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