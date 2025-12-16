La jueza de la DANA acuerda un careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca

Los detalles Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja, considera que se tienen que dilucidar las versiones aportadas por ambos y esto tiene que efectuarse "en sede judicial" y con este careo.

En el juicio por la gestión de la DANA, se realizará un careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, según la jueza Nuria Ruiz Tobarra del juzgado de Catarroja. Se busca aclarar la coherencia de sus testimonios y su relación con las pruebas del caso. La jueza se basa en un auto de la Audiencia Provincial de Valencia que destaca la importancia de entender el proceso de decisiones durante la reunión del Cecopi el 29 de octubre de 2024. Pradas defiende que el retraso en el mensaje ES-Alert no fue por el Cecopi y menciona la falta de claridad sobre el paradero de Carlos Mazón.

Habrá careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca en el juicio de la DANA. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, vuelve a llamar a la exconsellera de Interior y Justicia y al jefe de gabinete de Carlos Mazón, en un auto al que ha tenido acceso laSexta.

Argumenta la jueza que "dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones y la compatibilidad con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación".

"La esencialidad de estos extremos se desprende del criterio establecido en el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia que señalaba la pertinencia de las diligencias destinadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi en la tarde del 29 de octubre de 2024. Dicho auto señalaba que el Presidente ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas -art. 1 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano- funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell -art. 12 de la Ley 5/1983", añade.

Este lunes pudimos escuchar a Pradas en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la gestión de la DANA. La exconsellera asegura que el envío del mensaje ES-Alert no se retrasó debido al funcionamiento del Cecopi. "Será el señor Mazón, si algún día quiere, el que vuelva a dar una versión de qué es lo que estaba haciendo esa tarde", comentó en Al Rojo Vivo.

"Yo sé dónde estaba yo esa mañana, esa tarde, ese mediodía, esa noche y durante ininterrumpidamente días, sin incluso volver a casa. Yo no puedo hablar por una persona que no estaba o que cuando yo le llamaba pues... Creo que no es necesario que lo repita", comentó en su entrevista en laSexta.

También este lunes conocimos que la jueza de Catarroja rechazaba llamar a declarar como testigos a los bedeles del Palau de la Generalitat que estaban trabajando la tarde del 29 de octubre del año pasado, dentro de un auto en el que hacía mención a la hipótesis "plausible" de que la periodista Maribel Vilaplana acompañara al entonces president Carlos Mazón hasta el Palau.

"Aun en el supuesto de que se partiera de la hipótesis de que la testigo señora Vilaplana hubiera acompañado al señor Carlos Mazón en su coche hasta las proximidades del Palau, lo que no fue afirmado por la testigo, pero que es una hipótesis plausible si atendemos a la extensión de la comida, la sobremesa y el tiempo transcurrido juntos hasta la entrada en el parking, el momento de llegada del señor Carlos Mazón al Palau no sería muy anterior en el tiempo. La salida del aparcamiento del vehículo se situó por la mercantil Interparking a las 19:51 h. Nos encontraríamos en una situación similar", esgrime la instructora.

Los mensajes de Cuenca, claves

En otro auto, la jueza ha pedido oficiar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana para que diga si es factible la recuperación de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, y el expresident de la Generalitat y, en caso de que sea posible, que no los elimine.

La jueza adopta esa decisión tras la segunda declaración de Cuenca del pasado viernes, en la que negó haber dado algún tipo de instrucción a Salomé Pradas de parte de Mazón el día de la DANA y aseguró que los WhatsApp que la investigada ha aportado a la causa están "descontextualizados".

"A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera", declaró el jefe de gabinete de Mazón, al que la jueza le pidió que aportara sus mensajes con Pradas, a lo que él contestó que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono. Insistido por la magistrada sobre este aspecto, el testigo alegó que no iba a aportar su móvil para proteger su intimidad aunque, finalmente, admitió que se preguntara a la Generalitat si se pueden recuperar los mensajes con Mazón y, en caso afirmativo, que se le interpelara a él por si daba su consentimiento para recabarlos.

