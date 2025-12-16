Sumar aprieta pero no ahoga: el socio de coalición pasa de exigir una remodelación del Gobierno a conformarse con una reunión sin idea de salir de Moncloa

Entre líneas El PSOE acepta el distanciamiento de sus socios pero está tranquilo porque sabe que ninguno querrá asumir el ir a elecciones, ya que implicaría asumir un Gobierno de derechas.

En los últimos días, la relación entre el PSOE y sus socios de Gobierno se ha tensado debido a casos de acoso y corrupción en el partido socialista. Sumar ha exigido una remodelación completa, pero su ultimátum se ha quedado en una advertencia, conformándose con una reunión en la que no participará Pedro Sánchez. A pesar de las críticas, Sumar no tiene intención de abandonar la coalición, priorizando la continuidad de la legislatura. El PSOE, confiado en mantener la alianza, ha convocado una reunión encabezada por Rebeca Torró. Aunque algunos ministros socialistas están descontentos con las críticas, el Gobierno no planea reestructurarse y espera que la situación se calme.

Los últimos días han sido convulsos en el Gobierno y la relación de los socios con el PSOE se encuentra en un punto crítico por los casos de acoso y corrupción dentro de su partido, aunque no es algo que parezca preocupar a los socialistas.

Sumar se ha plantado y ha exigido una remodelación "de arriba a abajo", pero lo que parecía un ultimátum se ha quedado en una advertencia. Se conforma la formación liderada por Yolanda Díaz con una reunión en la que ni siquiera va a estar Pedro Sánchez.

Al igual que pasó en la crisis de Gobierno de julio a raíz de las acusaciones contra Santos Cerdán, los socios de coalición aprietan pero no ahogan. Aunque la coordinadora de Sumar, Lara Fernández, aseguraba que no transformar el Ejecutivo sería un "suicidio" para el Gobierno, la formación no tiene intención de salir de Moncloa.

Fuentes de Sumar consideran que lo importante es redoblar esfuerzos para continuar con la legislatura. Su portavoz, Ernest Urtasun, no ha verbalizado esta decisión al ser preguntado por los periodistas, pero la respuesta es obvia: descartan abandonar la coalición.

Tal es la confianza de los socialistas sobre este asunto, que Óscar Puente ha aprovechado para elevar la tensión contra sus socios, devolviéndoles la sugerencia: "No sé si en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos", ha planteado el ministro.

"Los sacrificios en el altar se hacen en las religiones. Si se trata de ofrecer sacrificios en el altar, hagámoslos", ha aseverado Puente.

La única concesión del PSOE es la de celebrar una reunión para abordar esta crisis. La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha mostrado muy satisfecha con poder solucionarlo de esta manera y ha indicado que "nosotros es que casi me atrevería a decirle que las reuniones son casi a diario".

Será una reunión en la que no estarán ni Pedro Sánchez ni ningún miembro de Moncloa. Según han indicado fuentes socialistas a laSexta, el encuentro estará encabezado por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y su equipo.

Distanciamiento del PSOE

En el Gobierno se jactan de este hecho y afirman a laSexta que si todo lo que tienen que pedir es una reunión, sale muy barato el enfado. Al mismo tiempo, algunos ministros han mostrado en privado su malestar con las críticas de Sumar y han acusado a sus socios de deslealtad.

Consideran que lo que plantean en algunos casos es inasumible y que por esa razón Sánchez no les va a compensar con una reestructuración.

Asimismo, desde el Gobierno aseguran entender la "incomodidad" de los socios ante los escándalos que han salpicado al PSOE y que escenifiquen su distanciamiento.

Defienden que no le quitan ninguna importancia a lo que está sucediendo, pero que ningún socio va a querer asumir el ir a elecciones porque ello implicaría asumir un Gobierno de derechas liderado por PP y Vox. Por esa razón, abogan por esperar a que se calmen las aguas.

