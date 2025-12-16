La xenofobia ultra de Vox aprieta otra vez al PP: el último escollo para sacar las cuentas en Sevilla

El contexto El PP ha aprobado el 90% de las enmiendas que los ultras presentaron para apoyar sus presupuestos, pero para ellos no es suficiente. Vox ha marcado dos nuevas alturas: desactivar la zona de bajas emisiones y que los migrantes irregulares no puedan empadronarse para evitar que accedan a los servicios sociales.

El Partido Popular (PP) enfrenta la presión de Vox en Sevilla, donde necesita su apoyo para aprobar los presupuestos. A pesar de aceptar el 90% de las enmiendas de Vox, estos exigen endurecer el empadronamiento para migrantes, lo que implica aceptar posturas xenófobas. Cristina Peláez, portavoz de Vox, ha declarado que no están satisfechos y que podrían no apoyar los presupuestos. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla por el PP, asegura que buscan un acuerdo con Vox, aunque esto implique ceder en temas ideológicos, como la eliminación de partidas para Cooperación al Desarrollo, Igualdad de Género y Cambio Climático.

El PP sabe perfectamente lo que le espera si finalmente depende Vox. Lo estamos viendo en todos los territorios donde los 'populares' necesitan su apoyo. El último ejemplo lo hemos conocido este mismo martes en Sevilla. El PP ha aprobado el 90% de las enmiendas que los ultras presentaron para apoyar sus presupuestos. Pero para ellos no es suficiente. Exigen también endurecer el empadronamiento para los migrantes, por lo que si el PP quiere aprobar sus cuentas tendrá que decir sí a la xenofobia de la ultraderecha.

A Vox ya no le sirve con que el PP ceda al 90% de sus peticiones. Cristina Peláez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, ha afirmado que no están "del todo satisfechos". "Que nos hayan aprobado casi todas nuestras enmiendas no significa que vayamos a votar que sí", ha dicho.

Es decir, que si los 'populares' quieren que este viernes se aprueben los presupuestos de Sevilla tendrán que aceptarlo todo. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla por el PP ha asegurado que están "trabajando en un acuerdo con Vox". "Es una buena postura alejarnos de los temas que nos separan y acercarnos en los temas que nos unen", ha dicho.

Porque la ultraderecha sigue midiendo hasta dónde puede hacer saltar al PP para que pase por su aro. Y en Sevilla le ha marcado dos nuevas alturas: desactivar la zona de bajas emisiones y que los inmigrantes irregulares no puedan empadronarse para evitar que accedan a los servicios sociales

Peláez ha recalcado que "en VOX no queremos que la inmigración ilegal pueda acceder al padrón". Mientas, Sanz ha expresado: "Aquí no veo a ningún partido de ultraderecha. Se centra en la gestión de la ciudad y se aleja de temas ideológicos que nos puedan separar".

Sin embargo, por mucho que el alcalde del PP defienda el pacto con Vox, lo cierto es que ya van dos años en los que cede ante la ultraderecha, aceptando prácticamente todas sus enmiendas. Y en ellas algo de ideología sí que hay: porque este año le han vuelto a pedir que elimine de los presupuestos las partidas destinadas a Cooperación al Desarrollo, Igualdad de Género y Cambio Climático.

El alcalde 'popular' de Sevilla va a tener presupuestos en el 2026 sí o sí, caiga quien caiga y aceptando lo que haya que aceptar.

