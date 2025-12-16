La jueza de la DANA ve "una hipótesis plausible" que Vilaplana llevara a Mazón al Palau en su coche

Los detalles La instructora rechaza tomar declaración como testigos a los bedeles del Palau porque es "altamente improbable" que oyeran sus conversaciones, pero sí ve "plausible" que Vilaplana acompañara a Mazón al Palau.

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido no llamar a declarar a los bedeles del Palau de la Generalitat sobre la gestión de la DANA, argumentando que es "altamente improbable" que escucharan conversaciones relevantes debido al breve tiempo que Carlos Mazón permaneció allí. Además, la jueza ha solicitado a la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Generalitat Valenciana que informe sobre la posibilidad de recuperar mensajes de WhatsApp del exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, relacionados con el día del desastre. Cuenca negó haber dado instrucciones en nombre del expresidente y afirmó que los mensajes aportados están "descontextualizados". La jueza busca determinar si es posible recuperar estos mensajes y ha solicitado que no se eliminen en caso de ser recuperables.

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado en un auto al que ha tenido acceso laSexta llamar a declarar como testigos a los bedeles del Palau de la Generalitat que estaban trabajando la tarde del 29 de octubre del año pasado, mientras la Comunitat vivía las peores horas de la DANA. Pero destaca en el auto la mención que hace a la hipótesis "plausible" de que la periodista Maribel Vilaplana acompañara al entonces president Carlos Mazón hasta el Palau.

Cree la jueza que investiga la gestión de la DANA que es "altamente improbable" que los bedeles "escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia", a la vista del "escaso tiempo" que Mazón tuvo que permanecer en el Palau.

Al respecto, señala la magistrada que "resulta obvio" que la posibilidad de que los bedeles del Palau de la Generalitat escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia es "altamente improbable" por la "sucesión temporal y en el escaso tiempo" que hubo de permanecer" el expresidente allí.

Así, indica que desde el abono del ticket del parking a las 19.47 horas por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón en El Ventorro, y aunque la comunicadora dijo que se despidió del entonces president a la puerta del aparcamiento, antes del pago, "el camino a pie desde el parking de la Glorieta hasta el Palau es de cerca de 10 minutos". Si posteriormente tuvo que desplazarse hasta el Cecopi, situado en l'Eliana, "el tiempo de permanencia en el Palau fue mínimo, dado que llegó al CCE a las 20:28 horas, según consta en las imágenes remitidas por la Conselleria de Emergencias".

"Aun en el supuesto de que se partiera de la hipótesis de que la testigo señora Vilaplana hubiera acompañado al señor Carlos Mazón en su coche hasta las proximidades del Palau, lo que no fue afirmado por la testigo, pero que es una hipótesis plausible si atendemos a la extensión de la comida, la sobremesa y el tiempo transcurrido juntos hasta la entrada en el parking, el momento de llegada del señor Carlos Mazón al Palau no sería muy anterior en el tiempo. La salida del aparcamiento del vehículo se situó por la mercantil Interparking a las 19:51 h. Nos encontraríamos en una situación similar", conluye la instructora.

La jueza pregunta a la Generalitat si es factible recuperar los WhatsApp del exjefe de gabinete de Mazón

En otro auto, la jueza de Catarroja ha pedido oficiar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana para que diga si es factible la recuperación de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, y el expresident de la Generalitat y, en caso de que sea posible, que no los elimine.

La jueza adopta esa decisión tras la segunda declaración de Cuenca del pasado viernes, en la que negó haber dado algún tipo de instrucción a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas de parte del 'expresidente' el día de la catastrófica DANA y aseguró que los WhatsApp que la investigada ha aportado a la causa están "descontextualizados".

"A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera", dijo el jefe de gabinete de Mazón, al que la jueza le pidió que aportara sus mensajes con Pradas, a lo que él contestó que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono. Insistido por la magistrada sobre este aspecto, el testigo alegó que no iba a aportar su móvil para proteger su intimidad aunque, finalmente, admitió que se preguntara a la Generalitat si se pueden recuperar los mensajes con Mazón y, en caso afirmativo, que se le interpelara a él por si daba su consentimiento para recabarlos.

Ante esta declaración y las peticiones de varias acusaciones, la jueza ha pedido a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana que informe de si es factible esa recuperación de los mensajes con el terminal móvil corporativo que tenía asignado Cuenca el 29O y que fue depositado tras el cambio de terminal en junio de 2025.

En el caso de que exista la posibilidad, se acuerda solicitar a esa Dirección General que no elimine los mensajes y que informe sobre el proceso de sustitución del teléfono que realizó en esa fecha, "con concreción de las causas por las que se solicitó y aceptó la sustitución del móvil, funcionario que llevó a cabo la operación, y si la eliminación y reinstalación de la app de Whatsapp permite recuperar en el dispositivo los mensajes no borrados, pudiendo, en cualquier caso, ser accesible en la aplicación web en el ordenador, tableta u otros dispositivos".

