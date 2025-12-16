Sumar descarta salir del Ejecutivo pero pide una reunión "urgente" a Sánchez: "No vamos a aguantar un Gobierno de puteros y corruptos"

¿Qué han dicho? Fuentes de la formación consultadas por laSexta aseguran que "tienen que cambiar las cosas" en los Consejos de Ministros y admiten que "no van a dejar" que PP y Vox gobiernen.

Sumar ha lanzado una advertencia al Gobierno tras el balance de Pedro Sánchez. Los partidos que forman el espacio Sumar han reafirmado su compromiso con la agenda social y democrática, pero exigen al PSOE una reunión urgente. Quieren conocer las medidas contra la corrupción y los casos de acoso sexual y laboral, además de cambios necesarios en el Gobierno. Critican la falta de claridad de Sánchez y piden soluciones inmediatas a problemas como el acceso a la vivienda. Aunque buscan salvar la coalición, advierten que no tolerarán un Gobierno corrupto. Exigen explicaciones y acciones concretas, destacando la prórroga de los alquileres como prioridad. Enrique Santiago, de Izquierda Unida, ha expresado su preocupación por la parálisis del PSOE ante estos problemas.

Sumar lanza una advertencia al Gobierno. Después de escuchar a Pedro Sánchez este lunes en su balance de Gobierno, los partidos que conforman el espacio Sumar (Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid) han confirmado su "compromiso con impulsar y acelerar la agenda social y democrática del Gobierno", pero piden al PSOE mantener una reunión "urgente".

El objetivo de este encuentro, según recoge Sumar en un comunicado, es "conocer las medidas que tiene pensado implementar (el PSOE) para hacer frente a la corrupción y a los casos de acoso sexual y laboral, así como los cambios necesarios en el seno del Gobierno".

"Consideramos que el presidente del Gobierno ha perdido una oportunidad para rendir cuentas con la claridad y la contundencia necesarias ante los casos de corrupción y ante la falta de respuestas firmes frente a situaciones de acoso sexual y laboral que afectan al PSOE. Esta situación no puede abordarse desde la inacción ni desde la continuidad sin cambios", recalcan los socios de Gobierno de Sánchez.

Desde el espacio Sumar consideran que se deben, dicen, a una "mayoría social" que pide "soluciones inmediatas a problemas urgentes" como pueden ser el acceso a la vivienda o el encarecimiento del coste de la vida. "La ciudadanía necesita un Ejecutivo que actúe con transparencia, determinación y compromiso, y que esté a la altura de la responsabilidad histórica asumida", sentencian.

"No vamos a aguantar a un Gobierno de puteros y corruptos"

Fuentes de la formación consultadas por laSexta han añadido más detalles al comunicado, dejando claro que su intención es "salvar" la coalición, pero añadiendo: "No vamos a aguantar a un Gobierno de puteros y corruptos". Estas fuentes insisten en que tienen que producirse cambios en el Consejo de Ministros y que, por encima de todo, "no van a dejar" que PP y Vox gobiernen.

En Sumar admiten que se encuentran "en un brete" y señalan como prioridad absoluta la prórroga de los alquileres. "Vamos a analizar la situación paso a paso y cómo van las cosas", destacan. Es más, aseguran que no se conformarían con un "cambio de cromos" con las salidas que habrá de Pilar Alegría o María Jesús Montero y reclaman un cambio todavía más profundo en el Ejecutivo.

En una rueda de prensa en el Congreso junto a representantes del resto de partidos de Sumar, el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago ha reconocido estar "muy contrariado y muy preocupado" por la respuesta de Sánchez, con unos presuntos casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual que tienen "paralizado" al PSOE.

Santiago pide que desde la formación "reciban explicaciones" y "pongan a funcionar al cien por cien la acción de Gobierno". "Nuestro socio de Gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable", comenta.

Sumar, ausente en la Copa de Moncloa: "La legislatura se va al barranco"

Estas declaraciones son un paso más a la postura que mantienen en Sumar con respecto a la situación de los escándalos del PSOE, decidiendo este lunes no acudir a la Copa de Moncloa, la celebración navideña en el Palacio de la Moncloa en la que el presidente del Gobierno despachó con periodistas. En esa Copa, Sánchez descartó los movimientos profundos y rápidos que pedían en Sumar, algo que no gustó a la formación.

Fuentes consultadas por laSexta reconocían que esta legislatura se irá "al barranco" si el PSOE no actúa ante los escándalos que le rodean, trasladando a laSexta la situación "difícil" en la que se encuentran. "El parón navideño no le va a salvar", añadían los socios de Gobierno.

Estas palabras llegan después de que el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, compareciese este lunes para trasladar la visión de la formación, que ve "insuficiente" la respuesta ofrecida por Pedro Sánchez y reconoce el momento "muy grave" que vive la legislatura.

