Ahora

UNA NUEVA VIDA PARA MARIAMI

La historia 'milagro' de Mariami, el bebé de siete meses al que le practican la primera cirugía cardíaca parcial infantil en España

¿Por qué es importante? No se ha trasplantado el corazón completo, sino solo una parte. Concretamente, se le ha colocado una válvula que crecerá con ella y que durante su etapa de desarrollo le evitará reintervenciones.

Imagen de la pequeña Mariami junto a su madre, Maka
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La pequeña Mariami, un bebé de tan solo siete meses, se ha convertido ya en una superviviente gracias a una cirugía pionera llevada a cabo en el Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid). Nació con un problema en el corazón y los padres acudieron al centro sanitario donde se la ingresó y se le realizó un trasplante parcial de su pequeño órgano. Es la primera vez que se realiza esta cirugía en España, así como es la primera vez que se le practica a un bebé de menos de un año en Europa.

No se trata de una operación nada sencilla. "Consiste en trasplantar no el corazón completo, sino una parte del mismo", ha explicado Juan Miguel Gil-Jaurena, jefe de Cirugía Cardiaca Infantil del centro. Concretamente, le implantaron una válvula que los médicos extrajeron de otro corazón y que, a pesar de su pequeño tamaño, va a permitirle a Mariami hacer una vida prácticamente normal. "Va a tener la posibilidad de vivir con su cardiopatía evitando reintervenciones quirúrgicas durante toda su etapa de crecimiento", ha detallado Manuela Camino, jefa de la Unidad de Trasplante Cardiaco Infantil del Marañón.

Asimismo, aunque aún permanece ingresada, pronto saldrá del hospital y su risa y besos han hecho olvidar cuando nació con un problema en el corazón y sus padres acudieron angustiados al hospital en busca de respuestas. Camino ha recordado que lo que hicieron entonces fue "ingresarla y poner un tratamiento no quirúrgico para mantenerla estable". Por su parte, Maka, la madre de la bebé, nunca olvidará el día de la operación. "El tiempo fue muy largo, fueron seis horas, mi marido y yo estábamos muy nerviosos", ha detallado.

Con todo, y tal y como ha relatado su madre, todo ha merecido la pena, ya que se encuentra "bien, juega y tiene mucha energía".

Ayuso festeja el hito histórico de la sanidad pública madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado su perfil de X para transmitir su "enhorabuena" a todos los "profesionales" y el "agradecimiento a las familias donantes". Asimismo, ha reivindicado que el Hospital Universitario Gregorio Marañón ha realizado "el primer trasplante parcial de corazón a un bebé en Europa". "Orgullos de la sanidad pública de Madrid", ha concluido

Asimismo, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha destacado que el éxito de esta intervención se trata de "un paso gigantesco que va a revolucionar el mundo de los trasplantes". Igualmente, ha señalado que este logro ha sido posible gracias a "la inquietud, la ilusión y la perseverancia de los profesionales del equipo de su Servicio de Cardiología" al cual ha definido como "un referente nacional en este ámbito".

Detalles de la operación

Según ha informado el Ejecutivo madrileño en una nota de prensa, esta operación ha sido de especial complejidad, puesto que ha necesitado de la combinación de otras dos técnicas en las que el Gregorio Marañón es pionero. La intervención se ha realizado con grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor, así como con una donación en asistolia controlada, con lo que se trata de un hito triple en cirugía cardiaca infantil

Del mismo modo, ha subrayado que de este avance se beneficiarán miles de menores que nacen con malformaciones cardíacas en las válvulas y cuyo mal funcionamiento constituye una cardiopatía grave. Según los datos oficiales, cerca de 4.000 niños nacen cada año con este tipo de problemas de salud.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sumar descarta salir del Ejecutivo pero pide una reunión "urgente" a Sánchez: "No vamos a aguantar un Gobierno de puteros y corruptos"
  2. La "militante" Leire Díez, hasta en la cocina del PSOE: moderaba debates en Ferraz y asistía a actos junto a Montero y Calvo
  3. Buxadé (Vox) presionó para "disolver" Revuelta al conocer sus presuntas irregularidades: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA"
  4. El Congreso abre un expediente sancionador al agitador ultra Vito Quiles por grabar sin autorización en la Cámara Baja
  5. Así 'vigilará' Hacienda los pagos por Bizum a partir de 2026 (y no, no cambia mucho para los particulares)
  6. Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"