La historia 'milagro' de Mariami, el bebé de siete meses al que le practican la primera cirugía cardíaca parcial infantil en España

¿Por qué es importante? No se ha trasplantado el corazón completo, sino solo una parte. Concretamente, se le ha colocado una válvula que crecerá con ella y que durante su etapa de desarrollo le evitará reintervenciones.

Mariami, un bebé de siete meses, ha sobrevivido gracias a una cirugía pionera en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Nació con un problema cardíaco y se le realizó un trasplante parcial, el primero en España y Europa para un bebé de menos de un año. La operación, que no es sencilla, consistió en implantarle una válvula de otro corazón, permitiéndole vivir con su cardiopatía sin reintervenciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, celebraron el logro como un avance significativo en trasplantes, destacando la dedicación del equipo médico. Este avance beneficiará a miles de niños con malformaciones cardíacas.

La pequeña Mariami, un bebé de tan solo siete meses, se ha convertido ya en una superviviente gracias a una cirugía pionera llevada a cabo en el Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid). Nació con un problema en el corazón y los padres acudieron al centro sanitario donde se la ingresó y se le realizó un trasplante parcial de su pequeño órgano. Es la primera vez que se realiza esta cirugía en España, así como es la primera vez que se le practica a un bebé de menos de un año en Europa.

No se trata de una operación nada sencilla. "Consiste en trasplantar no el corazón completo, sino una parte del mismo", ha explicado Juan Miguel Gil-Jaurena, jefe de Cirugía Cardiaca Infantil del centro. Concretamente, le implantaron una válvula que los médicos extrajeron de otro corazón y que, a pesar de su pequeño tamaño, va a permitirle a Mariami hacer una vida prácticamente normal. "Va a tener la posibilidad de vivir con su cardiopatía evitando reintervenciones quirúrgicas durante toda su etapa de crecimiento", ha detallado Manuela Camino, jefa de la Unidad de Trasplante Cardiaco Infantil del Marañón.

Asimismo, aunque aún permanece ingresada, pronto saldrá del hospital y su risa y besos han hecho olvidar cuando nació con un problema en el corazón y sus padres acudieron angustiados al hospital en busca de respuestas. Camino ha recordado que lo que hicieron entonces fue "ingresarla y poner un tratamiento no quirúrgico para mantenerla estable". Por su parte, Maka, la madre de la bebé, nunca olvidará el día de la operación. "El tiempo fue muy largo, fueron seis horas, mi marido y yo estábamos muy nerviosos", ha detallado.

Con todo, y tal y como ha relatado su madre, todo ha merecido la pena, ya que se encuentra "bien, juega y tiene mucha energía".

Ayuso festeja el hito histórico de la sanidad pública madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado su perfil de X para transmitir su "enhorabuena" a todos los "profesionales" y el "agradecimiento a las familias donantes". Asimismo, ha reivindicado que el Hospital Universitario Gregorio Marañón ha realizado "el primer trasplante parcial de corazón a un bebé en Europa". "Orgullos de la sanidad pública de Madrid", ha concluido

Asimismo, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha destacado que el éxito de esta intervención se trata de "un paso gigantesco que va a revolucionar el mundo de los trasplantes". Igualmente, ha señalado que este logro ha sido posible gracias a "la inquietud, la ilusión y la perseverancia de los profesionales del equipo de su Servicio de Cardiología" al cual ha definido como "un referente nacional en este ámbito".

Detalles de la operación

Según ha informado el Ejecutivo madrileño en una nota de prensa, esta operación ha sido de especial complejidad, puesto que ha necesitado de la combinación de otras dos técnicas en las que el Gregorio Marañón es pionero. La intervención se ha realizado con grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor, así como con una donación en asistolia controlada, con lo que se trata de un hito triple en cirugía cardiaca infantil

Del mismo modo, ha subrayado que de este avance se beneficiarán miles de menores que nacen con malformaciones cardíacas en las válvulas y cuyo mal funcionamiento constituye una cardiopatía grave. Según los datos oficiales, cerca de 4.000 niños nacen cada año con este tipo de problemas de salud.

