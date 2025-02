El juez Pedraz rechaza la petición del PP de elevar la causa de los hidrocarburos al Supremo al no ver "indicio alguno" que relacione a Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado enviar la causa de los hidrocarburos en la que está imputado el comisionista Víctor de Aldama al Tribunal Supremo. Una solicitud que realizó el Partido Popular (PP) apuntando a posibles vínculos de esta trama con José Luis Ábalos, investigado en el Alto Tribunal por el 'caso Koldo'. El magistrado alega que no se da "indicio alguno" que justifique elevar parte de la causa.

"No procede acceder a la inhibición solicitada por cuanto no existe en la presente causa indicio alguno que vincule a José Luis Ábalos con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel", asegura el también titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que investiga un presunto fraude de 182,5 millones de euros por el impago del IVA de las gasolinas, que luego la UCO elevó hasta 231 millones. También la Fiscalía se opuso a trasladar parte de la causa al Supremo.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta este martes, Pedraz señala que "ninguno de los hechos en que se basa" la acusación popular ejercida por el PP "constan en este procedimiento con lo que, obviamente, no pueden ser tenidos en cuenta". En concreto, sostenían que "una parte de los hechos investigados" por la Audiencia Nacional estaban "estrechamente vinculados" con el que fuera número dos del PSOE.

En esa línea, argumentaban que el también exministro de Transportes "habría intermediado indiciariamente con altos cargos del Gobierno de España y de la Administración Pública, por indicación del investigado Víctor de Aldama, a fin de que Villafuel obtuviera una licencia de operador en el sector de los hidrocarburos", para la que en un principio, no contaba "con los requisitos de capacidad financiera exigidos para su obtención". De hecho, recordaban que ya se le había rechazado por una primera solicitud por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Ante las dificultades para obtener la licencia de operador", los 'populares' decían que "la trama habría recurrido a la ayuda" de Ábalos y su exasesor Koldo García, a través del empresario para que así "les facilitaran el acceso a las altas esferas de la Administración Pública". Cuestión que argumentaban en que Claudio Rivas -socio de Aldama- y Carmen Pano "habrían mantenido una reunión presencial en el Ministerio de Industria con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la entonces ministra, Reyes Maroto".

Según el PP, Ábalos habría disfrutado de un chalé en la urbanización gaditana de La Alcaidesa "como retribución por los servicios prestados" a la trama de hidrocarburos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideró como organización criminal en unos de sus informes. En ese mismo, los agentes señalaban que Rivas y Aldama estaban al frente de ella.

Una propiedad que los encausados habrían comprado con la sociedad Have Got Time para "el uso y disfrute" por parte del exministro. Eso sí, los 'populares' no descartaban en sus argumentos que tanto Ábalos como su exasesor "recibieran otro tipo de dádivas" por otros trabajos, al tiempo que subrayó que Pano declaró en sede policial que entregó cantidades en metálico en la sede del PSOE de la madrileña calle Ferraz. Precisamente, este martes la empresaria es interrogada en el Tribunal Supremo por juez Leopoldo López que instruye el 'caso Koldo'.