El sumario del caso Koldo refleja cómo el exasesor de José Luis Ábalos, investigado por su actividad fraudulenta durante la etapa de Ábalos como ministro de Transportes, intentó mediar en múltiples frentes para seguir alimentando a la trama.

Koldo García habría ayudado a su conseguidor, Víctor de Aldama, a cerrar contratos de mascarillas en regiones como Canarias. Él mismo habría intermediado con el presidente del archipiélago en ese momento, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Así lo reflejan las conversaciones a las que ha tenido acceso laSexta, y que están recogidas en el sumario de la investigación. Koldo habría conseguido sellar un contrato por valor de más de 12 millones de euros: "Pagado hoy. Le llegará a la empresa mañana o el lunes". "El resto, arreglándolo para pago inmediato", señala Aldama.

Su ánimo por extender su red le llevó también a la expresidenta de La Rioja, Concha Andreu, o a la de Baleares, Francina Armengol, a quienes pidió los contactos de sus consejeros de Sanidad. Con Armengol se tomó incluso la libertad de hablar con una calurosa cercanía.

Armengol: "¡Hola! Es el número de la consejera de Salud".

Koldo: "Vale, cariño. Te mantengo informada de todo".

Armengol: "Súper".

No suficiente con ello, la trama intentó llegar a nuevas carteras ministeriales. Según se desprende de las conversaciones, Koldo reenviaba sin pudor todos los contactos que Aldama solicitaba. La posición de Koldo como mano derecha de Ábalos lo convertía en el nexo de la Administración con la trama.

Aldama: "Pásame el teléfono de la vicepresidenta, que ni Javier ni yo lo tenemos, porfa. No sé dónde lo echamos. El de la de Transición Ecológica".

Koldo: "Ya lo tienes".

Aldama: "No. Este teléfono que me has pasado es de Reyes Maroto, la de Turismo"

Koldo: "¿Pero de quién quieres el teléfono? ¿De Nadia?"

Aldama: "De Nadia no, coño. De la vice de Transición Ecológica"

El rescate de Air Europa

Aldama se refiere en esas conversaciones al empresario Javier Hidalgo, el CEO de Globalia con el que mantuvo un contacto constante para gestionar el rescate de Air Europa a través de Koldo.

En esas conversaciones, Aldama cuenta a Javier Hidalgo que ha amenazado a Koldo por Air Europa, y que, o se aprobaba ya el rescate, o se acabarían las mordidas. Los audios se intercambian en agosto de 2020 y no sería hasta noviembre de ese año cuando se produciría el rescate.

En aquel momento, los miembros de la trama estaban a sueldo: a Ábalos le pagaban un chalé en Cádiz y, a su novia Jéssica, un piso en el centro de Madrid. Sobre Jéssica, a la que pagaron el piso durante año y medio, se conocen también sus quejas sobre el teléfono móvil que le habían comprado, un IPhone de 128 GB de capacidad, cuando ella prefería uno mejor. Koldo era importante hasta como apoyo moral de Jessica, a quien se quejaba de no poder llevar una relación de pareja normal con "José" (por José Luis Ábalos) después de un año.

Los audios del sumario recogen también otras cuestiones, cómo la trama se repartía el dinero, entre ellos pagos en República Dominicana a Joseba García, hermano de Koldo.