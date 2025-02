Anticorrupción pide retirar el pasaporte a Ábalos tras volver a negar el cobro de comisiones ante el Supremo

La Fiscalía Anticorrupción pide que José Luis Ábalos tenga que entregar su pasaporte y comparezca periódicamente en el juzgado más próximo a su domicilio al apreciar "indicios razonables de criminalidad" en el marco del 'caso Koldo'. Unas medidas cautelares que el Ministerio Público ha solicitado después de que el exministro haya vuelto a declarar este jueves en el Tribunal Supremo, esta vez ya como imputado. También el PP ha pedido que se le retire el pasaporte, mientras que su defensa se ha opuesto.

El que fuera número tres del PSOE, por su parte, se ha ratificado en lo que ya manifestó en su primera declaración del pasado mes de diciembre, cuando compareció de forma voluntaria ante el alto tribunal: ahora, Ábalos ha insistido en que no ha hecho nada irregular y en que ya aportó la documentación que así lo demuestra.

El exministro también ha querido matizar las últimas declaraciones de Víctor de Aldama, investigado por la misma trama, y ha negado su presencia en los pisos madrileños donde el empresario sitúa los supuestos encuentros con "señoritas"en las calles Atocha y Ayala. "Yo piso poco el barrio de Salamanca, no he estado en ninguno de los pisos", ha asegurado. También ha defendido que su patrimonio está limpio y se ha quejado de las filtraciones y del último escrito de Aldama.

Ábalos acudía este jueves al Supremo ya formalmente imputado tras el suplicatorio del Congreso, por lo que en esta ocasión las partes ya podían pedir medidas cautelares. Tras una breve declaración, que ha durado apenas 40 minutos, se ha celebrado una vistilla en la que Anticorrupción y el PP han pedido esas medidas. Ahora el juez Leopoldo Puente deberá decidir si las acuerda o no. De momento, lo que está claro es que no habrá fianza ni ingreso en prisión, porque ninguna de las acusaciones lo ha solicitado.

Ábalos dice que su patrimonio está limpio

Durante su declaración de este jueves, Ábalos solo ha contestado a las preguntas del juez y de su propio abogado, mientras que la Fiscalía no ha realizado preguntas. Al ser interrogado sobre el supuesto chalet de su propiedad en Perú, ha insistido en las explicaciones que ya dio a través de sus redes sociales: no lo reconoce como suyo, dice que pertenece a una fundación y que lo que está a su nombre es el suelo pero que esto es circunstancial porque esa fundación en cuestión no tenía personalidad jurídica.

También ha defendido que su patrimonio es limpio, que no tiene propiedades, depósitos ni pisos fuera de España y que solo posee un piso y un local en Valencia. También se ha referido al encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas y se ha quejado de las filtraciones, ante lo que el propio magistrado Puente le ha recordado que él mismo está concediendo entrevistas.