José Luis Ábalos ha aportado su versión acerca de la información publicada por 'El Mundo' que afirmaba que el exministro disfrutó de una casa en Cádiz vinculada a Víctor de Aldama, comisionista del 'caso Koldo'. En el programa 'Todo es mentira', el diputado critica lo "tremendos" que están siendo los titulares acerca de esta cuestión, la cual explica.

Ábalos detalla que buscaba una vivienda para pasar sus vacaciones de verano junto a su familia, prefiriendo una casa a un hotel por cuestiones de privacidad. Para ello, el entonces ministro delega esta gestión en Koldo García, quien era su asesor por aquel entonces. "Yo alquilé un chalet pensando en el verano, pensando sobre todo en mí porque mis vacaciones son de siete a diez días. Esa es mi experiencia como ministro y en lo que piensas es en tu familia, que en algún sitio tiene que estar y cuando tú puedas desplazarte pues vas, pero piensas en eso", asegura.

Lo cierto es que no llegó a disfrutar de esa vivienda, ya que pasó un duro momento personal al atravesar por un divorcio. "Mis planes de vida cambiaron drásticamente", confiesa. Ábalos pagó tres mensualidades de esa vivienda por adelantado, todo pese a que, como asegura, la vivienda "no era habitable", ya que "no tenía ni luz" y "necesitaba alguna reforma por dentro".

"Cuando recibí el burofax diciéndome que debia dinero y que me demandaban salvo que resolviera pacificamente la cuestión... En un principio me molestaron las formas, pero ahora les doy las gracias, porque si no la especulación de trato de favor habría sido peor", asegura.

¿Qué decía la información de 'El Mundo'?

Según publicó el diario 'El Mundo', Ábalos habría sido arrendatario gratis durante al menos medio año de un chalet de lujo en Cádiz propiedad de una empresa vinculada a Víctor de Aldama, una de las principales caras del 'caso Koldo'.

De Aldama habría adquirido esa casa en junio de 2021 y un mes después, el 1 de julio, se la habría alquilado a Ábalos, quien todavía era ministro. Fue nueve días después cuando Sánchez, el 10 de julio, le destituyó de todos sus cargos. En diciembre de ese año, Ábalos habría sido desahuciado por no pagar el alquiler.

El propio Ábalos confirmó a laSexta que solo llegó a abonar tres meses, de los cuales uno era de fianza. Lo hizo a través de una transferencia bancaria a precio de mercado. La empresa le perdonó los impagos, así se lo hizo saber a través de un burofax: "Mi representada le ofrece resolver el contrato de arrendamiento y condonarle la deuda pendiente, si usted le devuelve la posesión de la vivienda en el plazo de veinte días".