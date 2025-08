Con 8.400 metros cuadrados y dorado, mucho dorado: Trump construirá un salón de baile en la Casa Blanca

Donald Trump no repara en gastos. Su magnificencia es un hecho, entre acuerdos de paz y aranceles el magnate republicano también tiene tiempo de pensar cómo mejorar (en su opinión) la Casa Blanca. Si en su momento llegó a arrancar un árbol de 200 años para plantar uno nuevo o mandó colocar dos mástiles para banderas, ahora Trump da pasos más allá, nunca mejor dicho, y construirá un salón de baile en las instalaciones presidenciales.

Porque la opulencia también es su máxima. Como gran dirigente, Trump quiere hacer de su segundo mandato inolvidable, así que ya ha activado el modo reformas para que todo se ponga en marcha a partir de septiembre.

Con 8.400 metros cuadrados y espacio para 650 invitados, el salín de baile, también para banquetes, será blanco y tendrá todos los detalles dorados, muy dorados. Algo que ya es marca de la casa. Todo por el módico precio de 200 millones de dólares.

Así lo ha anunciado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha dejado claro que ni un solo euros saldrá de los contribuyentes. "El presidente Trump y otros donantes se han comprometido generosamente a donar los fondos necesarios", ha destacado.

Chites y críticas

"Va a ser precioso, lo mejor de lo mejor", se felicitaba, por su parte, el mandatario estadounidense. Aunque su decisión de crear un opulento salón no ha caído tan bien en las filas demócratas. Los chistes y críticas no se han hecho esperar y algunos no han dudado en comparar a Leavitt con un personaje de la mítica saga 'Los juegos del hambre'.

"La Casa Blanca se complace en anunciar que el Capitolio está creando un gran salón de baile para fiestas opulentas", reza un tuit del gobernador de California, Gavin Newsom. Habrá que ver, cuando esté acabado, qué grandes personalidades serán las que den sus primeros pasos en el salón.