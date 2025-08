La Justicia europea multa España por no cumplir a tiempo la directiva sobre el permiso parental retribuido

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto a España una multa de 6.832.000 euros por no transponer a tiempo la Directiva europea sobre conciliación laboral y familiar, que exige permisos parentales retribuidos. La sentencia coincide con la reciente ampliación de permisos por nacimiento y cuidado de hijos, impulsada por el Gobierno. Sin embargo, la tardía implementación no evitó la sanción. Además, España podría enfrentar una multa diaria de 19.700 euros si no completa la transposición. La Comisión Europea llevó el caso al TJUE tras constatar el incumplimiento de los plazos establecidos en la directiva.