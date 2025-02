Koldo García se somete a una prueba caligráfica para cotejar su letra con los papeles de Aldama

Cubierto con un gorro, gafas de sol y la boca tapada. Así ha llegado Koldo García este martes al Tribunal Supremo, acompañado por su nuevo abogado, para someterse a una prueba caligráfica con el fin de comparar su letra con la que aparece en la documentación aportada por Víctor de Aldama en el marco de la causa en la que ambos están investigados por el llamado 'caso Koldo'.

El que fuera asesor de José Luis Ábalos ha tenido que realizar un cuerpo de escritura para que una pericial caligráfica establezca si su letra es la misma que figura en los documentos presentados por el empresario. Este aportó en su momento un anexo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con supuestos contratos preadjudicados y un pantallazo de una nota manuscrita en la que se hablaba de obras que se habrían realizado en capitales de provincia como Valladolid, Huesca, Jaén, Ourense o Lugo.

Aldama, considerado el 'nexo corruptor' de la trama por los investigadores, atribuía su autoría a Koldo, que sin embargo negó que fuera su letra. "Que yo sepa esa no es mi letra", sostuvo el exasesor a preguntas de laSexta en diciembre. Entonces también negó comisiones y adjudicaciones y aseveró que Aldama estaba "mintiendo" y que no tenía pruebas. Ahora será el examen caligráfico el que determine la coincidencia o no entre su letra y las anotaciones presentadas por el presunto conseguidor de la trama.

Koldo García desmiente las notas aportadas por Aldama en su declaración: "Que yo sepa esa no es mi letra"

También el actual titular de Transportes, Óscar Puente, cuestionó a finales del año pasado la solvencia de esos documentos presentados por Aldama, señalando que el anexo de los presupuestos con contratos subrayados "como prueba de la trama es bastante flojito". Sobre la autoría de la nota manuscrita, en cambio, evitó pronunciarse -"no soy grafólogo", dijo-, si bien reconoció que "no tiene nada de habitual ni de normal" que el entonces asesor del ministro y un empresario comentaran las adjudicaciones.