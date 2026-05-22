Felipe González sostiene que "la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible": "No lo imagino en ese papel".

Los detalles El expresidente del Gobierno ha sido preguntado sobre cómo puede afectar al PSOE la imputación del también exdirigente, a lo que ha respondido: "Yo ya no represento al PSOE".

El expresidente Felipe González ha defendido la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, tras recibir el Premio Ana Frank en la sede de la OEI en Madrid. González destacó la labor del juez de instrucción, quien bloqueó las cuentas de Zapatero hasta 490.780 euros por presuntos cobros ilegales. Aunque González no coincide con las políticas de Zapatero, expresó tristeza por su situación. Además, aclaró que ya no representa al PSOE, subrayando su distanciamiento actual con el partido. Zapatero está imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias.

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha pronunciado sobre la imputación por el caso Plus Ultra del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que siente tristeza por lo ocurrido y que la presunción de inocencia del exdirigente "es indiscutible". Lo ha hecho a la salida del acto celebrado en la sede de la Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en Madrid, donde ha recibido el Premio Ana Frank.

"Creo que el juez de instrucción es el juez de garantía y lo está demostrando. El auto es muy impresionante y las medidas que está tomando son muy medidas. No lo imagino en ese papel, pero eso no es un pronunciamiento, es cómo lo siento y lo siento mucho", ha expresado.

A su vez, el socialista ha señalado que no coincide "en las políticas que ha hecho Zapatero con este Gobierno ni en las que hace con Venezuela": "Pero eso no es un obstáculo para que tenga un sentimiento de tristeza".

Tras finalizar el acto y al ser preguntado sobre cómo puede afectar al PSOE la imputación del expresidente en la investigación por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, ha respondido: "Yo ya no represento al PSOE".

El exmandatario ha sido muy duro en diferentes declaraciones y ocasiones con Zapatero, momentos en los que ha dejado de lo más claro su distanciamiento con el PSOE en la actualidad.

El juez José Luis Calama decidió bloquear las cuentas bancarias de Zapatero en el marco de la investigación por supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de Plus Ultra. También bloqueó las cuentas de otras empresas investigadas.

Según informaron fuentes jurídicas a laSexta, el juez Calama acordó el bloqueo de los saldos de cuentas del expresidente hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido de la Sociedad Análisis Relevante, la sociedad a través de las que supuestamente la red le hizo llegar las comisiones.

Zapatero ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros por el rescate del Gobierno aprobado en marzo de 2021. En el auto del 18 de mayo en el que se cita al expresidente como investigado, el juez Calama autoriza a los agentes de la UDEF a transferir los fondos (en formato criptomoneda) de las billeteras virtuales a otras billeteras que permitan su aseguramiento y control por parte de la Policía.

Asimismo, permite el bloqueo de "las cuentas que se localicen en plataformas de intercambios de criptoactivos" o que se lleven a cabo "las actuaciones que resulten precisas para el aseguramiento de los fondos hallados".

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