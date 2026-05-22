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Caso Plus Ultra

Campos, sobre la secretaria de Zapatero: "En el auto le atribuyen una actividad criminal, no cabe otra opción que sea investigada"

El juez Calama sitúa a María Gertrudis Alcázar como supuesto "nodo central de comunicación" del expresidente Zapatero en la supuesta trama de tráfico de influencias.

campos MVT
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María Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en el punto de mira judicial como posible tercer eslabón de la supuesta organización de actividades ilícitas del expresidente.

El juez Calama la describe en el auto de imputación de Zapatero como "el nodo central de comunicación y gestión documental", ya que controlaba todas las comunicaciones del socialista e incluso controlaba sus correos electrónicos.

Ante esta situación, Miguel Ángel Campos, periodista especializado en tribunales de 'Cadena Ser', ha explicado en Más Vale Tarde que lo más probable es que Gertrudis acabe siendo citada "en calidad de imputada".

"Probablemente, y a efectos de garantizar sus derechos y que pueda acudir con una representación letrada, pueda citarla en calidad de imputada. Además, le atribuye una actividad criminal ya en el auto. No cabe otra condición, a priori, que la de investigada, precisamente para defender su propia posición en declaración judicial", ha comentado el periodista.

No obstante, Campos ha rebajado la presunta participación de Gertrudis en la constitución de una sociedad en Dubái. Ella fue quien se puso en contacto con el secretario de Julio Martínez para una reunión en la que supuestamente Zapatero dio la orden de constituir dicha sociedad.

En este sentido, ha indicado que "el juez escribe frases bastante gruesas (sobre la secretaria) porque estamos en fase iniciaria".

"Todo apunta a que estaría involucrada en la operativa supuestamente corrupta, pero cuando vas a los hechos que describe en la parte del auto del juez que hace un copia-pega de los informes de la UDEF, ves que hasta el momento no es tan sólido. Ves los indicios, pero no parece hasta el momento que haya hechos constatados tan graves", ha subrayado Campos.

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