El "muy discreto" juez Calama y la fiscal Lorente que metió a Rato en la cárcel: los encargados de la imputación a Zapatero

Los detalles El auto indiciario por el que se imputa al expresidente Zapatero ha sido redactado por el juez José Luis Calama, conocido por investigaciones como la del histórico apagón de 2025. Pero también es clave en este proceso la fiscal anticorrupción Elena Lorente.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en la investigación del rescate de Plus Ultra por presuntos delitos de blanqueo, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Detrás de esta investigación están el juez José Luis Calama y la fiscal Elena Lorente. Calama es conocido por su discreción y meticulosidad, habiendo manejado casos como el supuesto sabotaje del apagón de 2025 y el espionaje de Pegasus. Lorente, por su parte, es reconocida por haber logrado la condena de Rodrigo Rato a cinco años de cárcel. Ambos trabajan estrechamente con la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF.

El martes conocimos la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación del rescate de Plus Ultra. Este miércoles nos preguntamos quién está detrás de esta investigación. La respuesta pasa por dos personas clave: José Luis Calama, un juez que está tan alejado de los focos que en nuestro archivo no hay ni una sola imagen de él. Pero también, Elena Lorente, la fiscal que metió a Rodrigo Rato en la cárcel.

Ellos están detrás y delante de este caso en el que se ha imputado a Zapatero por los presuntos delitos de blanqueo, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la Audiencia Nacional.

El juez José Luis Calama, tal y como le definen los expertos, como el jefe de tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, es "un juez muy minucioso y muy discreto". "Un juez que está trabajando codo a codo con la Fiscalía Anticorrupción y con la UDEF". De hecho, es tan discreto que será más que complicado conseguir una imagen o fotografía suya.

En un pasado muy reciente, Calama fue el encargado de llevar casos como el del supuesto sabotaje en el histórico apagón que dejó sin luz a casi toda España en 2025. Por sus manos también han pasado otros casos mediáticos como el supuesto espionaje de Pegasus a Sánchez o la criptoestafa encabezada por Álvaro Romillo. Ya saben, la persona que le dio 100.000 euros al agitador Alvise Pérez para su campaña y que se hace llamar 'CriptoSpain'. "Alvise llegó a Sentinel y salió con una mochila con 100.000 euros", ha mantenido este empresario procesado por estafa.

Si vamos aún más atrás en el tiempo, hay que destacar que el juez Calama se encargó de la causa contra el Banco Popular y la presunta estafa que afectó a sus inversores.

Elena Lorente, la Fiscal Anticorrupción

Su nombre vuelve a sonar con fuerza por el estallido del caso Plus Ultra. Elena Lorente es la fiscal anticorrupción que trabaja en esta causa.

Hace años ya saltó a los medios por ser la fiscal que investigó a Rodrigo Rato. Después de mucho tiempo, consiguió que se condenara al exvicepresidente de Aznar a cinco años de cárcel.

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