El Gobierno insiste en su defensa de Zapatero mientras Díaz reta a Feijóo a que "sea valiente" y presente la moción de censura

¿Por qué es importante? Bolaños ha reiterado su "confianza" en el expresidente en el "momento inicial, embrionario, de simples indicios" en la causa Plus Ultra y ha garantizado que la justicia trabaja ahora "sin ninguna injerencia".

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha generado un gran revuelo político, aunque el Gobierno defiende la legalidad del rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra y niega cualquier implicación. A pesar de las acusaciones de la Audiencia Nacional sobre tráfico de influencias, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresa su confianza en Zapatero en esta fase inicial de la investigación. Mientras tanto, la vicepresidenta Yolanda Díaz desafía al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura, aunque el PNV y Junts se muestran cautos al respecto. En este contexto, Miguel Tellado critica al Gobierno y al PNV, mientras Salvador Vergés de Junts evita la disputa.

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha supuesto todo un revuelo político que ha caído como mazazo en el Gobierno y, pese a todo lo que se va conociendo del caso, sieguen volcados en defender la legalidad del rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra y en negar cualquier tipo de implicación. Mientras, los socios del Gobierno siguen sin contemplar la moción de censura.

Así, mientras desde el Ejecutivo insisten en que todas las decisiones sobre el rescate se tomaron en base a múltiples informes, elaborados con "criterios puramente técnicos". Desde Moncloa aseguran que no piensan retirarle el apoyo al expresidente si no hay pruebas que le incriminen y han elegido creer en su inocencia.

Prueba de ello son las palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien este viernes ha reiterado su "confianza" en Zapatero en el "momento inicial, embrionario, de simples indicios" en la causa Plus Ultra, en que está investigado por tráfico de influencias, y ha garantizado que la justicia trabaja ahora "sin ninguna injerencia".

La Audiencia Nacional investiga a Zapatero por tres delitos relacionados con la causa Plus Ultra —organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental— y lo sitúa en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras.

Preguntado por la imputación de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, Bolaños ha subrayado que la investigación se encuentra en un "momento inicial, embrionario, de simples indicios", en la que "ni siquiera" se ha escuchado aún al expresidente en el juzgado. "Estamos en un momento muy inicial de la investigación, el propio auto en el que se cita como investigado al presidente Zapatero lo dice", ha insistido Bolaños, que ha resaltado que ahora es el momento de "dejar trabajar" a la justicia, en este caso a la Audiencia Nacional, así como a la Fiscalía y a la UDEF.

"Dejemos que (la justicia) haga su trabajo, que hoy lo hace sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Hemos superado, afortunadamente, tiempos pasados, en los que sí se producían injerencias muy graves en el trabajo de la justicia", ha afirmado. Según Bolaños, ahora es el tiempo de la justicia y de seguir trabajando "para ver dónde acaba esta investigación".

Díaz reta a Feijóo

Mientras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que presente la moción de censura. "Si todo lo que dice el señor Feijóo tuviese un atisbo de verdad, pues que dé el paso y acuda a esa moción de censura", ha dicho este viernes desde Badajoz.

Con el auto de Zapatero, el líder del PP ha pedido a los socios de Gobierno "no seguir sosteniendo la corrupción" y les ha instado a "mover ficha". Ante esto, la líder de Sumar ha insistido en que "sea valiente" y que presente la moción, que no vaya por la vía de los socios. "Me gustaría que el señor Feijóo, por una vez en su vida desde que ha llegado a Madrid, de un paso adelante y diga 'sí, voy a presentar la moción de censura'", ha agregado la vicepresidenta segunda.

Por su parte, el exportavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, ha seguido la línea de los 'populares' y ha pedido a su partido que apoye la moción de censura. Sin embargo, fuentes del PNV a laSexta han dicho que la situación no es igual que en 2018 con Pedro Sánchez. Este viernes Anasagasti ha querido quitar importancia a sus palabras y ha remarcado que era solo "un comentario" que hizo. "Simplemente es una opinión", ha querido rectificar, y ha agregado que el PNV no quiere saber nada de Vox: "Cualquier moción de censura que esté apoyada por Vox nos pone en una situación delicada".

En medio de todo este revuelo, Miguel Tellado ha metido en el mismo saco al Gobierno y al PNV. "Mientras Pedro Sánchez siga en Moncloa continuará excarcelando etarras para asegurarse los votos de Bildu. Esto es lo que une al PNV de Aitor Esteban con la organización criminal de Sánchez-Zapatero, la indignidad", ha escrito en X.

El portavoz de Junts en el Parlament de Cataluña, Salvador Vergés, ha querido evitar la disputa por la moción de censura. "Eso es una cuestión que en estos momentos no está sobre la mesa", ha dicho. Y ha añadido que "las cuestiones de Madrid las responderán sus compañeros, encabezados por Nogueras".

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