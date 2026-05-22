La Audiencia Nacional mantiene secreta una parte de la investigación del caso Plus Ultra relativa a búsqueda de dinero en países extranjeros

Agentes de la Policía Nacional guardan material incautado en un vehículo de la UCO durante el registro a la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid

¿Por qué es importante? Del procedimiento principal por el que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero se han desgajado otras dos piezas distintas que afectarían a personas que no aparecen en el auto de imputación del expresidente del Gobierno.

La investigación del caso Plus Ultra por la Audiencia Nacional sigue parcialmente secreta, afectando a José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez. Según laSexta, se están realizando averiguaciones internacionales sobre la presunta trama liderada por el expresidente, en una investigación que se prevé extensa. Se han separado dos piezas del procedimiento principal, que involucran a personas no mencionadas en el auto de imputación de Zapatero. Este deberá declarar el 2 de junio por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez José Luis Calama lo señala como presunto líder de una trama organizada para ejercer influencias ilícitas, relacionada con el rescate de Plus Ultra y el cobro de comisiones.

Una buena parte de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso Plus Ultra continúa secreta. Según confirman fuentes de la investigación a laSexta, una parte de la investigación principal que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero y a Julio Martínez, relativa a comisiones rogatorias y a la búsqueda del dinero de la trama, se mantiene secreta.

En estos momentos se están haciendo averiguaciones en varios países extranjeros sobre esa presunta trama liderada por el expresidente del Gobierno, dentro de una investigación que, según fuentes judiciales, será larga.

Además, del procedimiento principal se han desgajado dos piezas distintas que afectarían a personas que no aparecen en el auto de imputación de Zapatero y que habrían cometido delitos que no tienen que ver con su actividad, dos piezas que también están secretas.

José Luis Rodríguez Zapatero deberá declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, siendo el primer expresidente del Gobierno en ser imputado. En un auto de 85 páginas, el juez José Luis Calama sitúa a Zapatero como "líder" de una "trama organizada" que tenía como fin el "ejercicio ilícito de influencias".

El expresidente del Gobierno está investigado por el presunto cobro de comisiones en labores de intermediación que incluyen el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros. Zapatero y sus hijas, a través de su agencia de comunicación, Whathefav, obtuvieron cerca de dos millones de euros.

En su auto, el juez asegura que se creó "al menos" una sociedad offshore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, siguiendo "instrucciones de Rodríguez Zapatero", con un plan de negocio de 3 millones de dólares en cinco años. Calama cree que, además de ese presunto delito de tráfico de influencias, la actividad de la trama podría haber sido constitutiva de un delito de blanqueo de capitales.

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