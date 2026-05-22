Lucía Méndez asegura que "ha habido personas que han advertido a Zapatero": "Sobre el tal Julio, su obsesión con el tema de Venezuela y que volver a la política activa tenía sus costes"

La periodista cree que "hay personas que le dijeron 'oye esta gente con la que estás tratando no es adecuada, te va a poner en problemas": "Evidentemente no es que le hayan puesto en problemas, es que le han condenado a vivir una vida de deshonra porque la presunción de inocencia existe, pero en su caso ya no existe".

Lucía Méndez, redactora jefe en 'El Mundo' ha asegurado en Más Vale Tarde que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido imputado como investigado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, fue "advertido de dos cosas".

"Ha habido personas que le quieren bien que le han advertido de dos cosas: la primera, sobre el tal Julio, que todo el mundo llama Julito. Han advertido sobre que evidentemente no era trigo limpio y sobre su intención y obsesión con el tema de Venezuela. Si vas a un sitio peligroso lo mínimo que te puede pasar es que salgas escaldado de alguna manera", expone Méndez.

Asimismo, la periodista señala que "también, de alguna manera, le han advertido que volver a la política activa tenía sus costes y que iba a estar especialmente vigilado".

"Seguramente entró en una actividad de peligro y riesgo cuando en lugar de mantenerse al margen, en plan reina madre, no dando consejos, volvió a entrevistarse con Puigdemont en Bruselas, que es una cosa completamente que no se entiende muy bien", añade.

De esta manera, Méndez cree que "hay personas que le dijeron 'oye esta gente con la que estás tratando no es adecuada, te va a poner en problemas": "Evidentemente no es que le hayan puesto en problemas, es que le han condenado a vivir una vidade deshonra porque la presunción de inocencia existe, pero en su caso ya no existe, en el sentido no jurídico, sino en el sentido de opinión pública y la vida que le espera es una vida que no se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo".

"Además, sus cuentas bloqueadas, su familia metida en el ajo... No sabemos hasta qué punto su familia va a ser imputada o no, pero se entiende bien que el futuro de Zapatero será un calvario, no precisamente de un camino empedrado, sino de un auténtico calvario", ha zanjado.

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