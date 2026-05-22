La mujer de Zapatero comparte con él una cuenta que ingresó 1,5 millones entre 2020 y 2025

Los detalles Es una de las cuentas que ha sido bloqueda por el juez Calama. En ella hay un ingreso de Análisis Relevante de 490.870 euros, que el auto considera delictivos. Sonsoles Espinosa figura como titular.

La investigación del caso Plus Ultra podría involucrar a Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero. Según el juez Calama, una cuenta bloqueada contenía ingresos de 490.870 euros de Análisis Relevante, considerados delictivos. Además, Zapatero y Espinosa recibieron en esa cuenta 649.552 euros de Thinking Heads y 352.980 euros de Gate Center, ingresos no bloqueados por no ser considerados delictivos. Entre 2021 y 2025, recibieron 445.200 euros de una consultora financiada por Plus Ultra. El juez destaca un circuito de dinero que involucra a las hijas de Zapatero y sus empresas, sugiriendo una conexión operativa entre los actores implicados.

Sonsoles Espinosa, la esposa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, también podría verse afectada por la investigación del caso Plus Ultra. Según el auto del juez Calama, al que ha tenido acceso laSexta, una de las cuentas que ha sido bloqueada por el magistrado contiene esos ingresos de 490.870 euros abonados por Análisis Relevante, que el auto considera delictivos.

Pero hay más, hasta un millón y medio de euros que recibieron Zapatero y Espinosa en esa cuenta bancaria. En concreto, 649.552 euros que aportó la empresa Thinking Heads y también 352.980 del think tank de Gate Center. Esos ingresos en principio no han sido bloqueados. De ahí se puede extraer la conclusión de que el juez considera que no son constitutivos de delito. Pero, y esto es muy relevante, es una cuenta en la que también aparece como titular la esposa del expresidente del Gobierno.

Según el auto, entre el 11 de marzo de 2021 y el 20 de junio 2025, la consultora de Martínez, financiada por Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa, transfirió a la cuenta de Zapatero y su esposa un total de 445.200 euros, a lo que se suman tres transferencias por importe de 29.680 euros en 2020.

El resto de transferencias recibidas en esta cuenta, indica el juez, procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del expresidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico.

Un millón de euros de Thinking Heads Group y Gate Center

Entre esos ingresos el auto destaca 37 transferencias por un total de 649.552 euros de Thinking Heads Group SL; así como otras 37 transferencias que suman 352.980 euros de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions; y dos transferencias por un total de 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC. El administrador único de Thinking Heads Group SL, expone Calama, es Daniel Romero-Abreu Kaup, y Thinking Heads Americas LLC es una sucursal de esa sociedad en los Estados Unidos. Daniel Romero- Abreu Kaup aparece como fundador y actual presidente de Gate Center.

El grupo Thinking Heads, añade el auto, abonó a Zapatero 681.318,04 euros, y Gate Center otros 352.980 euros, lo que supera el millón de euros. El juez también destaca que la empresa Inteligencia Prospectiva abonó 561.440 euros a la sociedad de las hijas de Zapatero, Whathefav, y 266.200 euros al Gate Center, que a su vez habría transferido 171.727 euros a Whathefav, y Thinking Heads Group le habría remitido otros 12.297 euros.

A los investigadores les llama la atención que Inteligencia Prospectiva —una sociedad sin apenas ingresos ajenos a las aportaciones de sus socios y que registra movimientos por 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025—, sea la que remita en ese periodo 368.258,72 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center, acumulando casi 1,2 millones de euros.

Este circuito del dinero evidencia, según el juez, "una concentración de pagos significativa hacia un reducido núcleo de destinatarios dentro del mismo entorno societario". Observa además que en las cuentas personales de las dos hijas de Zapatero, que percibieron "importantes transferencias" procedentes de la cuenta de su empresa Whathefav, figura como autorizado su padre, "lo que refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado", subraya el auto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido