Protocolos férreos para enfermedades muy infecciosas: la importancia del Gómez Ulloa en la cuarentena por hantavirus

Mientras tanto... El Gobierno central ha preguntado a las comunidades autónomas quién tiene operativas las llamadas Unidades UATAN, creadas para enfermedades infecciosas de alto riesgo, de las que España dispone de un total de 17.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegará a Canarias, donde España coordinará la repatriación de sus pasajeros a sus países de origen. Los 14 españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla en Madrid, un centro de referencia para enfermedades infecciosas. Este hospital, originalmente militar, ahora también atiende a civiles y es parte de la red UATAN, especializada en enfermedades de alto riesgo. El crucero arribará a Tenerife el domingo, con la evacuación prevista para el lunes. El Gómez Ulla, con ocho unidades UATAN, es clave en la gestión de crisis sanitarias en España.

Una vez que todos los pasajeros y los tripulantes del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus lleguen a Canarias, España va a coordinar su repatriación a sus países de origen. Los ingleses a Inglaterra, los alemanes a Alemania, los australianos a Australia y los españoles a Madrid, al Hospital Gómez Ulla.

El motivo de la elección de este hospital para los 14 españoles en el buque es que se trata de un centro de referencia, precisamente, en enfermedades altamente infecciosas. La planta en la que serán atendidos es la número 22, porque está completamente aislada, lo que será clave si alguno desarrolla algún síntoma compatible con el virus.

Se prevé que el crucero llegue al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, el domingo a las 8:00 y que la evacuación del pasaje se inicie el lunes 11 de mayo, según fuentes del Ministerio del Interior. El Ministerio de Defensa se ocupará del traslado de los pasajeros españoles hasta el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

No es casualidad que trasladen a los españoles hasta el Gómez Ulla, hay antecedentes. Los cinco españoles procedentes de Wuhan que llegaron a España en 2020 por el coronavirus también hicieron la cuarentena entre las paredes de ese hospital. Dentro tenían "juegos de mesa, radio, salas para estar y su televisión", según detallaron entonces desde el centro.

El Gómez Ulla comenzó siendo un hospital militar con el objetivo de atender a las Fuerzas Armadas. En 2011 entró en el sistema sanitario madrileño parcialmente y ahora está gestionado por el Ministerio de Defensa pero admite casos de civiles. Por ello, es el destino habitual para militares españoles que contraen enfermedades durante misiones en el extranjero y, lo más importante, forma parte de la red UATAN española, unidades sanitarias creadas para enfermedades infecciosas de alto riesgo.

"A lo largo del territorio hay otras 16 unidades, ocho en el Gómez Ulla", según ha especificado la ministra de Sanidad, Mónica García, este miércoles. El centro ha pasado así de ser un hospital para soldados heridos a un referente en crisis sanitarias. Por si acaso, el Gobierno central ha preguntado a las comunidades autónomas en las últimas horas quién tiene operativas las llamadas Unidades UATAN, unas unidades especializadas en aislamiento y tratamiento de alto nivel para este tipo de crisis. Es decir, por si algún pasajero llega con síntomas del hantavirus.

Protocolos férreos para enfermedades muy infecciosas: la importancia del Gómez Ulloa en la cuarentena por hantavirus

Estas están en hospitales muy determinados porque hay unos protocolos muy férreo y se utilizan para enfermedades muy infecciosas, como el ébola. Son como pequeños hospitales con su propio equipo médico que, por cierto, es amplio: seis facultativos de la sección de enfermedades infecciosas, seis especialistas en cuidados críticos, 20 enfermeros, seis expertos en pediatría y también especialistas en microbiología. Estos dispositivos son amplios porque tienen que estar disponibles los 365 días del año para poder activarlo en cualquier momento.

El Gómez Ulla de Madrid es el que más unidades de este tipo tiene, ocho, pero el Gobierno central ha preguntado a otras comunidades ante lo que pueda pasar. En total, según la última actualización del Ministerio de Sanidad de abril del año pasado, hay un total de 17 unidades: tres en Cataluña, una en el País Vasco, una en Andalucía, una en Canarias, una en la Comunidad Valenciana y otras dos en la Comunidad de Madrid, además de las ocho del Gómez Ulla. Todas ellas preparadas para derivar a cualquiera de los 14 españoles en caso de que lo necesitasen.

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