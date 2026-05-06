Objetivo, "acabar con el Gobierno": Aldama se empeña en acusar a Sánchez sin pruebas y pide a ayuda a Feijóo y Abascal

Los detalles Aldama insiste en redes sociales y medios de comunicación que Sánchez era el "número uno" de la trama de las mascarillas, e incluso que Zapatero tiene diez millones del presidente en Panamá, sin aportar pruebas.

Víctor de Aldama, implicado en el caso mascarillas, ha estado negociando con la Fiscalía desde el inicio de la investigación penal en su contra. Sin embargo, su objetivo va más allá de reducir su tiempo en prisión: busca "acabar con el Gobierno". Ha lanzado acusaciones sin pruebas contra el Ejecutivo, especialmente contra Pedro Sánchez, a quien acusa de estar involucrado en la trama. Aldama también ha implicado a Begoña Gómez y varios ministros, aunque la Fiscalía archivó estas acusaciones por falta de pruebas. En redes sociales, ha pedido apoyo para lograr su objetivo de derribar al Gobierno.

Víctor de Aldama ha negociado con la Fiscalía desde el inicio de la investigación penal contra él por el caso mascarillas. Sin embargo, el propio empresario lo admite, más allá de colaborar con la justicia para estar menos tiempo en prisión, tiene otro objetivo: "Acabar con el Gobierno".

"Es algo personal. Voy a ir contra todos. Voy a acabar con el Gobierno", ha declarado Aldama en redes sociales.

El comisionista de la trama lleva semanas haciendo todo tipo de acusaciones contra el Ejecutivo, aunque sin el menor sustento probatorio. "Lo llamábamos el número 1", ha afirmado, en referencia a Pedro Sánchez, blanco de sus incriminaciones. "Me consta que pillaba usted, porque estaba en todo", ha lanzado directamente al presidente del Gobierno, a través de vídeos en redes sociales.

Aldama acusa sin indicios a Sánchez de ser conocedor y de beneficiarse de la trama. En una entrevista en 'Telemadrid', ha espetado que "el presidente, si no le contaba algo o le tenía al día, se enfadaba con él (Ábalos)".

Incluso ha llegado a decir, también sin pruebas, que Zapatero tiene diez millones en Panamá que también son de Sánchez. Una estrategia, la de inculpar delitos al presidente y su entorno, que ha lanzado no solo en redes, sino también en su ronda de entrevistas.

Por ejemplo, en 'COPE' dijo haber visto los "pantallazos de las cuentas". "Creo que va a haber alguna sorpresa muy incómoda para la esposa del presidente", añadió. El empresario ha acusado a Begoña Gómez y a varios ministros de tener dinero en República Dominicana, algo que la Fiscalía archivó ante la falta de sustento.

En un escrito al que tuvo acceso laSexta, Anticorrupción señaló que se trataba de "documentos confeccionados, no por la entidad bancaria, sino por un tercero".

Aldama sigue en su empeño de hacer caer a Sánchez, para el que ha pedido ayuda abiertamente. "No sé a qué espera el señor presidente para dimitir. (...) Señor Feijóo, señor Abascal... Yo solo no puedo", ha clamado en redes. Una estrategia que va más allá de la de colaborar con la justicia.

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