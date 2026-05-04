Caso mascarillas
Ábalos insinúa que Jésica ha pactado con Aldama su declaración y reconoce que fue una ruptura "brusca" para evitar escándalos
¿Qué ha dicho? El exministro ha afirmado que "la conoce" y que "el único motivo" por el que declaró que no conocía a Víctor de Aldama cuando él la conoció por el comisionista es "que haya algún asunto que hayan arreglado".
Resumen IA supervisado
José Luis Ábalos ha comparecido en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, insinuando que su expareja, Jésica Rodríguez, fue "coaccionada" en su declaración sobre no conocer a Víctor de Aldama, a quien Ábalos asegura que conocieron a través del "nexo corruptor" de la trama. Ábalos confirmó su relación con Rodríguez entre 2018 y 2019, con encuentros esporádicos posteriores, pero negó que continuara más allá. Reconoció un "año muy difícil" debido a su relación extramarital y mencionó el piso de Plaza de España, aclarando que nunca tuvo llaves ni pernoctó allí. Lamentó la exposición pública de su vida privada y expresó su deseo de esclarecer si Rodríguez fue coaccionada.
* Resumen supervisado por periodistas.
José Luis Ábalos ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas. Y, entre los múltiples temas que ha abordado, el exministro ha insinuado que Jésica Rodríguez, su expareja, ha sido "coaccionada" dada su declaración de que no conocía a Víctor de Aldama cuando él asegura que precisamente la conoció gracias al conocido como "nexo corruptor" de la presunta trama corrupta.
El exministro de Transportes ha confirmado que su relación con Jésica transcurrió entre 2018 y 2019, como ella declaró, y también ha reconocido encuentros esporádicos posteriores de los que se ha acordado tras escucharla comparecer, como en febrero de 2020 con motivo de su cumpleaños.
Ahora bien, Ábalos ha negado que esa relación se prolongara más allá de dichas fechas: "A partir de ahí, no tenía más relación. Ahí descubrí la palabra 'ghosting', no sabía lo que significaba, me lo dijo ella. Fue una ruptura muy brusca, simplemente porque la relación no podía permanecer".
Ha reconocido que "un año muy difícil" porque estaba inmerso en "una relación extramarital" pese a su intención de divorciarse de su entonces mujer en medio de "dos campañas electorales con el riesgo de un escándalo público que es el gran gozo que rodea esta causa".
El piso de Plaza de España
A partir de ahí, Ábalos ha reconocido que se "planteó un espacio" porque ella, además, vivía en un piso compartido. "No solo para el presente porque yo sí tenía intención de que la relación pudiera prosperar", ha admitido señalando en primer lugar un piso que había apalabrado en Castellana (Madrid).
No obstante, al no abandonar el ocupante del apartamento el inmueble, Ábalos explica que se comenzó a busca una "estancia provisional". "Koldo se muestra voluntarioso a encontrarla. Y él tenía una relación con el señor Escolano", ha añadido recalcando que dicho empresario "parece ser que quería tener un piso de empresa" y que la estancia "se prolongó más de lo necesario".
Respecto al piso de Plaza de España, el exministro ha explicado que sabía que el piso lo pagaba Escolano "desde el principio", pero ha matizado que él nunca tuvo llaves de ese inmueble (a diferencia de Escolano) ni pernoctó allí: "Estuve en ocasiones después de comer si comía con ella y después me iba al ministerio porque la agenda era tremenda".
Además, ha señalado que no sabe por qué José Luis Escolano siguió pagando el piso hasta finales del año 2021. "Koldo me dijo que lo arreglaba él", ha remachado explicado que su exasesor "lo enmarcaba en una relación directa con Escolano".
Tras ello, Ábalos ha lamentado "toda esta intimidad tan reventada" emergiéndose como defensor de Jésica: "Yo ya soy personaje, carne de meme, pero duele porque con esa persona tuve relación sentimental de verdad y a uno no le parece bien verla sufrir así, verla comparecer aquí".
"Dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara y que había elegido el apartamento y dijo que no conocía al señor Aldama cuando yo la conocí por él. Ella no dice eso si no se le ha coaccionado. Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho 'di esto que no te va a pasar nada'. Estoy convencido. La conozco y nadie hace eso. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado de fichar todos los días. ¿Por qué te autoinculpas? Yo no pude hablar con ella porque me bloqueó", ha remachado.
"Me gustaría aclarar si esta persona ha sido coaccionada. La conozco y no encuentro otro motivo para que niegue que conozca al señor de Aldama salvo que haya algún asunto que hayan arreglado", ha concluido en defensa de su expareja pese a que en la comparecencia de ella su defensa llegara a dejar caer que se dedicaba a la prostitución.
