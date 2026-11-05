Juan Dillon analiza el frío saludo entre un nervioso Milei y un Pedro Sánchez que "mantiene la compostura"

Juan Dillon, periodista argentino, pide analizar con el 'VAR' el saludo entre Pedro Sánchez y Javier Milei donde, asegura, el presidente de Argentina estaría nervioso y "con la carga de la pérdida de Bosonaro, Netanyahu y Trump".

Una de las imágenes que ha dejado la Cumbre Iberoamericana de Madrid ha sido la del frío saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez.

Mientras el presidente argentino estrechaba la mano del rey Felipe VI de manera efusiva y con las dos manos, del mismo modo que con el organizador de la cumbre, Andrés Allamand, no ocurría así con el presidente del Gobierno, al que despachaba con un muy breve apretón de manos.

"Me parece una manifiesta mejora en el trato, porque esta vez no ha habido insultos", ironiza Iñaki López, que analiza el momento con el periodista argentino Juan Dillon, que considera que Sánchez es el presidente "con el que más puede confrontar Milei".

El periodista cree que habría que analizar el saludo entre ambos con "el VAR" y encuentra que "el presidente argentino está nervioso", mientras que Sánchez "mantiene la compostura, más allá de la sonrisa impostada". En este sentido, apunta que según los que estudian el lenguaje gestual, la posición de Sánchez sería de "yo estoy mandando y tengo cierta seguridad".

Dillon afirma que Milei "no tiene inteligencia emocional, hace lo que le parece y lo que le da" y que en el momento de este saludo "viene con la carga de la pérdida de Bolsonaro, Netanyahu y Trump".

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.