La derrota electoral y el cerco de la Justicia: las razones de la fuga de Flávio Bolsonaro a EEUU

Los detalles La Constitución brasileña prevé que el presidente no puede ser acusado por actos ajenos al ejercicio de sus funciones, así que de haber ganado las elecciones podría haber pospuesto la investigación en la que se le acusa de blanqueo de capitales.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha huido a Estados Unidos tras no entregar su pasaporte, según funcionarios estadounidenses. La Constitución brasileña establece que el presidente no puede ser acusado por actos ajenos a sus funciones, lo que le habría permitido posponer investigaciones si hubiera ganado las elecciones. Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal, le dio 24 horas para entregar sus pasaportes debido a su implicación en un caso de blanqueo de dinero vinculado a apuestas digitales. Flávio publicó un vídeo en redes sociales reconociendo el resultado electoral y animando a sus seguidores a resistir. Antes de huir, visitó a su padre, bajo arresto domiciliario, y recibió la notificación de la orden judicial.

Flávio Bolsonaro ha huido. Según Reuters, viaja rumbo a Estados Unidos. Así se lo han confirmado funcionaros estadounidenses después de que no entregara el pasaporte mientras las investigaciones se le acumulan tras perder las elecciones de Brasil frente a Lula da Silva.

El motivo por el que el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro haya dejado ahora el país está en la Constitución brasileña. Esta prevé que el presidente no puede ser acusado por actos ajenos al ejercicio de sus funciones, así que de haber ganado las elecciones no habría quedado directamente exento de las responsabilidades judiciales que se le imputan, pero sí podría haber alargado o pospuesto la investigación en la que se le acusa de blanqueo de capitales.

En el marco de esta supuesta implicación del ultraderechista en una trama de blanqueo de dinero a través de apuestas digitales, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedió este lunes a Bolsonaro 24 horas para entregar los pasaportes.

Pero Bolsonaro no los entregó y la última vez que se vio al senador ultraderechista fue hace 23 horas en un vídeo que él mismo publicó en sus redes. Ya sabía que su futuro podría pasar por los tribunales y que con la orden judicial de entregar sus pasaportes tenía prohibido salir del país.

Con camiseta y grabando un mensaje él mismo en sus redes. Así son las últimas imágenes de Flávio Bolsonaro reconociendo el resultado electoral, aunque a su manera. "Para resistir el caos, organizaré a la oposición", clamó animando a sus seguidores a seguir luchando: "Pase lo que pase no renunciaremos a nuestro Brasil".

El líder ultra aprovechó las últimas horas para visitar a su padre, bajo arresto domiciliario. Allí le llegó la comunicación de que debía entregar sus pasaportes. "En plena calle me notificaron que debía entregar mi pasaporte y me prohibieron salir del país", dijo.

Y añadió que es por una declaración que realmente hizo su hermano, y no él. "Se basó en una declaración de Eduardo, del 23 de octubre, en la que decía que debía abandonar el país si perdía las elecciones", señaló.

Pero lo cierto es que se trata de orden judicial que se enmarca en una investigación del máximo tribunal del país por lavado de dinero vinculado a apuestas deportivas y corrupción. Según la Policía brasileña, el candidato presidencial tenía amplios permisos de acceso a una cuenta vinculada a estos fraudes.

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