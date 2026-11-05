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Fernando Garea, sobre la supuesta oferta de un millón de euros del PP a Koldo por información contra Sánchez: "No entiendo por qué no lo contó en el juicio"

El periodista asegura que, en caso de haberlo hecho en su declaración ante el Tribunal Supremo, "a Koldo le hubiera favorecido" y, presumiblemente, no hubiera sido condenado a 19 años de prisión.

Fernando Garea, sobre la supuesta oferta de un millón de euros del PP a Koldo por declarar contra Sánchez: "No entiendo por qué no lo contó en el juicio"
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Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que el abogado del PP, Alberto Durán, le ofreció pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicionales a cambio de facilitar información para derrocar a Pedro Sánchez.

Al respecto, Fernando Garea asegura no entender "por qué Koldo no lo hizo público y no lo contó en la instrucción o en el juicio oral".

De hecho, el periodista asegura que, en caso de haberlo hecho en su declaración ante el Tribunal Supremo, "a Koldo le hubiera favorecido" y, presumiblemente, no hubiera sido condenado a 19 años de prisión.

"Si lo hubiera hecho como estrategia de defensa, probablemente le hubiera aliviado su situación, no lo entiendo, porque ya no le sirve de nada", concluye Garea.

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