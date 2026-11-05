Fernando Garea, sobre la supuesta oferta de un millón de euros del PP a Koldo por información contra Sánchez: "No entiendo por qué no lo contó en el juicio"

El periodista asegura que, en caso de haberlo hecho en su declaración ante el Tribunal Supremo, "a Koldo le hubiera favorecido" y, presumiblemente, no hubiera sido condenado a 19 años de prisión.

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha revelado que el abogado del PP, Alberto Durán, le ofreció cubrir sus gastos de defensa y un millón de euros a cambio de información para derrocar a Pedro Sánchez. Fernando Garea cuestiona por qué Koldo no hizo pública esta oferta durante la instrucción o el juicio oral, ya que, según el periodista, haberlo mencionado ante el Tribunal Supremo podría haber beneficiado a Koldo, quien fue condenado a 19 años de prisión. Garea concluye que esta estrategia de defensa podría haber aliviado su situación, pero ahora ya no le sirve de nada.

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que el abogado del PP, Alberto Durán, le ofreció pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicionales a cambio de facilitar información para derrocar a Pedro Sánchez.

Al respecto, Fernando Garea asegura no entender "por qué Koldo no lo hizo público y no lo contó en la instrucción o en el juicio oral".

De hecho, el periodista asegura que, en caso de haberlo hecho en su declaración ante el Tribunal Supremo, "a Koldo le hubiera favorecido" y, presumiblemente, no hubiera sido condenado a 19 años de prisión.

"Si lo hubiera hecho como estrategia de defensa, probablemente le hubiera aliviado su situación, no lo entiendo, porque ya no le sirve de nada", concluye Garea.

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