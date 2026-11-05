Sánchez, sobre la dimisión de Puente: "Fue por empatía y para restablecer la confianza en el sistema"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España).

Los detalles El presidente del Gobierno ha ensalzado que Puente, tras aportar soluciones basadas en el "criterio y rigor técnico", asumió la responsabilidad política y dimitió "dando la cara".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes se debe a su "empatía" con las víctimas y al objetivo de restaurar la confianza en la alta velocidad tras los accidentes de Adamuz y Urda. Durante la XXX Cumbre Iberoamericana, Sánchez destacó que Puente estuvo desde el inicio con las víctimas, actuando con transparencia y abriendo una investigación. Puente asumió la responsabilidad política y dimitió para reconstruir la confianza. Sánchez subrayó la necesidad de revisar el sistema ferroviario tras dos accidentes en menos de un año. Carlos Cuerpo asumirá la cartera de Transportes hasta las elecciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes responde a la "empatía" con las víctimas y al propósito de reconstruir la confianza "quebrada" en la alta velocidad tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación al en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, Sánchez ha destacado que Puente ha estado desde el "primer minuto" con las víctimas del accidente de Urda (Toledo), "dando también la cara con total transparencia" y abriendo una investigación para esclarecer cuáles son los orígenes y las causas de la tragedia.

Además, ha ensalzado que Puente, tras aportar soluciones basadas en el "criterio y rigor técnico", asumió la responsabilidad política y dimitió. "Dijo que lo hacía por empatía con las víctimas y también con un propósito claro de reconstruir esa confianza quebrada en la alta velocidad en España", ha resaltado.

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a insistir en que España no se puede permitir tener dos accidentes ferroviarios de estas características en menos de un año. "Es algo que tenemos, lógicamente, que revisar y es en lo que está ahora mismo el Gobierno de España", ha indicado Sánchez.

En este contexto, ha recordado que ahora será el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien se hará cargo de gestionar "esta importante cartera" hasta las elecciones generales del 29 de noviembre.

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