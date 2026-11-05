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Sánchez, sobre Milei: "El insulto no forma parte de mi forma de hacer política"

Los detalles El presidente del Gobierno ha defendido otra forma de hacer política basada en el respeto y el diálogo tras los insultos que el argentino le dirigió en su última visita a Madrid.

El presidente de Argentina, Javier Milei, le da la mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Cumbre Iberoamericana celebrada este jueves en Madrid. El presidente de Argentina, Javier Milei, le da la mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Cumbre Iberoamericana celebrada este jueves en Madrid. EFE/ Fernando Villar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje al presidente de Argentina, Javier Milei. El español ha defendido otra forma de hacer política basada en el respeto y el diálogo. "El insulto no es mi forma de entender la política", ha afirmado el jefe del Ejecutivo en una aparente alusión al mandatario argentino.

Sánchez se ha pronunciado así en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid tras los graves insultos que le dirigió el argentino en su anterior visita a España, hace solo dos semana.

El presidente de España ha reivindicado la necesidad de mantener el respeto entre dirigentes políticos, pese a las diferencias ideológicas y los desacuerdos. Sus palabras se producen en el marco de una cumbre marcada por los llamamientos al entendimiento y a la cooperación entre los países iberoamericanos.

*Noticia en ampliación.

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