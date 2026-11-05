Cumbre Iberoamericana en directo | Frío saludo de Sánchez a Milei tras el desplante al rey del argentino, que ayer no acudió al arranque de la cumbre

Presidente del Gobierno de Andorra: "Ningún país puede afrontar por sí solo los grandes retos de nuestro tiempo" Xavier Espot Zamora, presidente del Gobierno de Andorra, ha señalado que desde 2021 "han cambiado las circunstancias, han aparecido nuevos desafíos globales y la transformación digital ha adquirido una dimensión todavía mayor". "Pero permanece una misma convicción. Ningún país puede afrontar por sí solo los grandes retos de nuestro tiempo y ninguna transformación es verdaderamente exitosa si no mejora la vida de las personas. Por eso, valoramos especialmente los numerosos resultados tangibles alcanzados en esta cumbre y el esfuerzo para reforzar la eficacia de nuestra cooperación", ha apuntado. "La nueva estrategia de cooperación iberoamericana apunta precisamente en esa dirección, la de un multilateralismo más eficaz, más inclusivo, que permita concentrar la atención, la acción en prioridades compartidas, obtener realizaciones concretas y rendir cuentas de manera más efectiva a nuestra ciudadanía", ha añadido. Compartir en X

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El presidente del Gobierno de Andorra traslada sus más "sinceras condolencias" por el trágico accidente ferroviario de Urda Xavier Espot Zamora, presidente del Gobierno de Andorra, ha comenzado su intervención trasladando sus más "sinceras condolencias al Gobierno de España, así como a las familias y a los allegados del trágico accidente ferroviario ocurrido en las proximidades de Toledo". "En estos momentos de profundo dolor deseamos hacerles llegar nuestra más sentida solidaridad, así como nuestros sentimientos de cercanía y apoyo ante una tragedia que nos ha conmovido profundamente", ha señalado. Compartir en X

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Vicepresidenta de la República de Ecuador: "No somos 22 países buscando una respuesta en soledad. Somos una comunidad con la capacidad de encontrarlas y sobre todo compartirlas" La vicepresidenta de la República de Ecuador, María José Pinto, ha destacado que "no somos 22 países buscando una respuesta en soledad. Somos una comunidad con la capacidad de encontrarlas y sobre todo compartirlas. "Vivimos una época en la que la inteligencia artificial está transformando el conocimiento, el trabajo y la manera en que nos relacionamos. Las decisiones que tomemos sobre educación, innovación, salud y desarrollo tendrán consecuencias mucho más allá de nuestros periodos de gobierno. Y tenemos la responsabilidad de procurar que esos avances se traduzcan en mejores condiciones de vida para las personas", ha matizado. Compartir en X

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Vicepresidenta de la República de Ecuador: "Nuestros jóvenes no están esperando el futuro, ya están construyendo el presente" La vicepresidenta de la República de Ecuador, María José Pinto, ha señalado que "nuestros jóvenes no están esperando el futuro, ya están construyendo el presente". "Ninguno de nuestros países tiene todas las respuestas, pero entre todos tenemos muchas más de las que nos imaginamos. Y pocas veces hemos tenido tantas posibilidades de transformar nuestra región como la tenemos ahora. Iberoamérica cuenta con una enorme riqueza natural, una diversidad cultural extraordinaria y economías con inmenso potencial", ha comentado. Pero Pinto ha insistido en que "nuestra mayor fuerza está en las personas y particularmente en una generación de jóvenes que está creciendo en un mundo completo al que conocimos nosotros. Una generación que crea empresas desde una computadora, que incorpora tecnologías a la agricultura, que desarrolla nuevas formas de producir y que tiene acceso a conocimientos que hace apenas unas décadas parecían imposibles". "Nuestros jóvenes no están esperando el futuro, ya están construyendo el presente. La pregunta es si nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, estamos tomando las decisiones necesarias para avanzar a la misma velocidad, porque el talento no tiene fronteras y nuestra ambición como región tampoco debería tenerlas", ha añadido. Compartir en X

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Nasry Asfura: "Todos debemos de luchar por este tema del cambio climático. Hoy es una sequía extrema. Mañana son inundaciones que arriesgan la vida de nuestra gente" Nasry Asfura, presidente de la República de Honduras, ha señalado que "todos debemos de luchar por este tema del cambio climático". "Hoy es una sequía extrema. Mañana, muy probablemente, son inundaciones que arriesgan, en primer lugar, la vida de nuestra gente. Y por último, nos afectan y nos golpean económicamente", ha señalado. "Nuestro país está decidido a enfrentar, solucionar, atender a la gente, especialmente quien más lo necesita en estos momentos tan delicados de la sequía, poder proveerles su ración alimenticia para poder subsistir. Pero sabemos que no solo bastan las emergencias, sino que también debemos de aprender a prevenir, a mitigar", ha señalado. Así, ha insistido que "debemos de entender que debemos de convivir con el cambio climático, adaptarnos y prepararnos para todas esas situaciones, invertir en agua, fortalecer nuestra producción agrícola para la seguridad alimentaria, preparar nuestras comunidades". De esta manera, ha asegurado que "detrás de cada sequía hay una familia, hay alguien que sufre, una comunidad, la gente, que debe de ser nuestra prioridad". Compartir en X

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Nasry Asfura, presidente de la República de Honduras: "Sin el sector privado no hay manera de sacar adelante un país" Nasry Asfura, presidente de la República de Honduras, ha querido destacar que este jueves "nos reúne algo muy importante, nuestra historia, nuestras raíces, nuestra cultura y sobre todo el compromiso para actuar juntos por un mejor futuro para nuestras naciones". "Vivimos tiempos de grandes desafíos, conflictos internacionales, dificultades económicas, cambio climático y muchas familias que todavía esperan mejorar y tener oportunidades. Pero también tenemos grandes posibilidades. Iberoamérica tiene talento, recursos, capacidad productiva y sobre todo millones de personas que trabajan y quieren salir adelante teniendo oportunidades", ha señalado. Así, ha destacado que su "responsabilidad como gobernantes es abrir camino, facilitar las condiciones a la inversión, producir y generar empleo que tanto necesitamos, fortalecer la educación, la formación técnica y las oportunidades especialmente para nuestros jóvenes, aprovechar la tecnología, mejorar nuestros servicios, trabajar para que el desarrollo llegue también hasta las comunidades más lejanas en educación, en salud, en infraestructura". "Porque la cooperación entre nuestras naciones debe de significar algo concreto, mejorar condiciones, especialmente preocuparnos por la gente más desposeída. Honduras tenemos claro este compromiso, hoy estamos trabajando en fortalecer infraestructura, garantizar energía accesible, estable, brindar esa seguridad política que por ahí empieza la seguridad de un país", ha añadido. "Creemos en el trabajo conjunto entre los gobiernos y el sector privado, que es importante. Sin el sector privado no hay manera de sacar adelante un país. Un gobierno es incapaz de poderle dar trabajo a toda una nación", ha señalado. Compartir en X

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Albares presenta el informe que consensuaron y firmaron ayer José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, toma la palabra para presentar el informe. En un primer lugar, Albares ha querido agradecer a todos los cancilleres y a sus equipos y al resto de ministerios de todos los gobiernos "en torno a la mesa por el apoyo y la flexibilidad". "Han sido 29 reuniones ministeriales sectoriales, varias de ellas a nivel de cancilleres y ministros de asuntos exteriores, que han arrojado el resultado final que hoy se va a adoptar y que ayer en la última reunión de cancilleres consensuamos y aprobamos", ha señalado. Así, se trata de la declaración final, la declaración de Madrid, "seis comunicados especiales y cinco resultados entregables". La Estrategia de Cooperación Iberoamericana 2027-2030, para impulsar una cooperación estratégica, coordinada y orientada a resultados: "la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, que refuerza nuestra soberanía digital y cultural mediante la cooperación en datos, en modelos de inteligencia artificial en nuestras lenguas y en capacidad de supercomputación". También ha mencionado la "Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, que está destinada a facilitar los intercambios universitarios, el reconocimiento de estudios y el acceso a la educación superior en la región". "La Red Iberoamericana de Reducción de Riesgos de Desastres y Protección Civil, que fortalece la prevención, la respuesta conjunta ante emergencias y la recuperación resiliente, que cuenta con un fondo de apoyo, con una aportación inicial de un millón de euros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en colaboración con la Corporación Andina de Fomento y, finalmente, la Carta Iberoamericana de Cuidados y de Apoyos", ha añadido. Compartir en X

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Sánchez: "El mayor riesgo para Iberoamérica no es pensar diferente, es dejar de pensar en grande" Pedro Sánchez ha hecho hincapié en que "juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". "Esa es la palabra. Juntos. Porque el mayor riesgo para Iberoamérica no es pensar diferente, es dejar de pensar en grande", ha apuntado. Compartir en X

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Sánchez: "Esta comunidad no puede limitarse a observar las grandes transformaciones de nuestro tiempo" El presidente del Gobierno ha asegurado que "esta comunidad no puede limitarse a observar las grandes transformaciones de nuestro tiempo". "Debemos tener la ambición de influir en ellas, de aportar nuestras propias respuestas, de defender nuestra propia visión del mundo. Esta es la ambición que creo debe acompañarnos en los próximos años y este es el sentido profundo del lema que nos convoca", ha añadido. Compartir en X

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Sánchez: "Debemos mirar al futuro con esa ambición, pero también con lucidez" Pedro Sánchez ha hecho hincapié en que tenemos que "consolidar lo que hemos construido juntos y, en segundo lugar, preparar a nuestra comunidad para los desafíos que vienen". "Hoy debemos mirar al futuro con esa ambición, pero también con lucidez, porque hay un riesgo que no podemos permitirnos y es la de la complacencia. La tentación de pensar que después de 35 años todo lo conseguido está garantizado y que esta comunidad se sostendrá por sí sola y sabemos que efectivamente esto no es así", ha señalado. Así, ha citado a Gabriela Mistral y ha apuntado que "todo esfuerzo que no es sostenido se pierde, así que nada es valioso, o nada valioso, mejor dicho, perdura por inercia y mucho menos avanza sin ambición". "Nuestra comunidad tiene razones de sobra para aspirar a mucho más. Representamos alrededor del 9% de la población mundial. Compartimos dos grandes lenguas globales, junto a una extraordinaria riqueza de lenguas originarias y cooficiales. Somos una innegable potencia cultural, admirada en el resto del mundo", ha añadido. De esta manera, ha insistido que "contamos con recursos estratégicos, energías limpias, una biodiversidad decisiva para el futuro de nuestro planeta. Disponemos de instituciones, universidades, empresas caracterizadas por el dinamismo, por la creatividad, por la innovación y disponemos de algo que no podemos medir únicamente en cifras y es una extraordinaria red de relaciones humanas y una larga experiencia de cooperación desde la diversidad". Compartir en X

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Felipe VI: "Hay que afinar los objetivos, reforzar la eficacia y los instrumentos y dar continuidad a los resultados" El rey Felipe VI ha asegurado que "hay que afinar los objetivos, reforzar la eficacia y los instrumentos y dar continuidad a los resultados". "Nuestra primera responsabilidad es con los ciudadanos y con el vínculo que nos une", ha sostenido. Compartir en X

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Este es el orden de las intervenciones en la XXX Cumbre Iberoamericana que tiene lugar hoy en Madrid Después de Pedro Sánchez, el primero en tener la palabra durante la segunda jornada de la XXX Cumbre Iberoamericana, será el presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura. Este es el orden de las intervenciones en el acto de hoy: Presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura

Vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto

Jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot

Presidente de Argentina, Javier Milei

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

Presidente de Chile, José Antonio Kast

Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández

Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo

Presidente de Portugal, José Antonio Seguro

Primer ministro de Portugal, Luis Montenegro

Presidente de República Dominicana, Luis Abinader

Vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo

Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa

Canciller de Brasil, Mauro Viera

Canciller de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez

Canciller de México, Roberto Velasco Álvarez

Canciller de Nicaragua, Valdrak Jaentschke

Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha

Canciller de Paraguay, Rubén Ramírez

Canciller de Perú, Carlos Espá

Canciller de Uruguay, Mario Israel Lubetkin

Canciller de Venezuela, Oliver Blanco

Secretario general de la ONU, António Guterres

Presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa

Vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera Compartir en X

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Zelenski viaja hoy a Madrid para reunirse con Sánchez y mandatarios iberoamericanos aprovechando la cumbre El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aprovechará para mantener encuentros con varios mandatarios iberoamericanos presentes en la capital de España con motivo de la Cumbre Iberoamericana, según han informado fuentes gubernamentales. Sánchez recibirá a Zelenski a última hora de la tarde en Moncloa, en la que será su quinta visita a España desde que se produjo la invasión rusa de su país en febrero de 2022. "El objetivo de ese encuentro es reafirmar el respaldo de España a Ucrania, como ha venido haciendo desde el inicio de la guerra", han explicado las fuentes. Además, han precisado que una vez concluya la Cumbre Iberoamericana, a primera hora de la tarde, el presidente ucraniano se reunirá con varios de los mandatarios asistentes "para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales". Europa Press Compartir en X

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Albares, sobre el plantón de Milei: "Ha tomado sus decisiones, eso no quita que la cumbre va a ser un éxito" El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha quitado hierro esta mañana al plantón de Javier Milei, presidente de Argentina, al rey en el arranque de la XXX Cumbre Iberoamericana que se desarrolla desde ayer en Madrid. "Él está invitado, como el resto, pero ha tomado sus decisiones. Eso no quita que la Cumbre va a avanzar. Va a ser un gran éxito, a pesar de todo". Ante la posibilidad de que el mandatario argentino vuelva a insultar al presidente del Gobierno, al que reciente ha llamado "ladrón corrupto", "delincuente" y "dictador, Albares ha señalado que "él sabrá". "Es inaceptable que un país hermano como Argentina venga a insultar", ha señalado en entrevista en RNE, subrayando que sus declaraciones estaban "fuera de lugar". "Esa será la respuesta oficial que tendrá. Pero sólo él sabe lo que va a hacer". Nuria Andrés Compartir en X

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