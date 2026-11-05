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XXX Cumbre Iberoamericana

Frío saludo de Sánchez a Milei tras el desplante al rey del argentino, que ayer no acudió al arranque de la cumbre

Los detalles En el saludo oficial, Milei ha dado la mano al rey entre sonrisas mutuas, y después ha hecho lo propio con Sánchez de forma mucho más fría y breve por parte de ambos.

El rey de España Felipe VI, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana
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Pedro Sánchez y Javier Milei han protagonizado este jueves un frío saludo con motivo de la Cumbre Iberoamericana, en su primer cara a cara y tras la polémica por los insultos del presidente argentino al jefe del Gobierno español.

Sánchez ha ido saludando junto al rey y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, a los jefes de delegación asistentes a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra en la Galería de las Colecciones Reales.

Un saludo oficial posterior al recibimiento a todos los asistentes por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien estrechó la mano del presidente argentino a su llegada mientras mantenían un protocolario intercambio de palabras.

En el saludo oficial, Milei ha dado la mano al rey entre sonrisas mutuas, y después ha hecho lo propio con Sánchez de forma mucho más fría y breve por parte de ambos.

El presidente argentino, que llegó este miércoles a Madrid, se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real y de la cena posterior ofrecida por los reyes en el Palacio Real, pero mantuvo una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal.

El encuentro ha tenido lugar dos semanas después del último viaje que había realizado Milei hasta ahora a España durante el que en un acto con empresarios llamó "impresentable dictador" a Sánchez.

El presidente del Gobierno lo recibió en Madrid con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema 'Soy zurdo y a mucha honra', en referencia a la denominación que utiliza el presidente argentino de forma despectiva para referirse a la izquierda política.

Además, Sánchez publicó después una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema 'Fanático' de la cantante argentina Lali y que fue compuesto contra Milei.

Ha habido episodios anteriores de enfrentamiento, y así, después de que a comienzos de mayo de 2024 el entonces ministro Óscar Puente sugiriera que Milei había ingerido sustancias, la Oficina del presidente argentino incluyó duros ataques a Pedro Sánchez y referencias a las acusaciones de corrupción sobre su esposa, Begoña Gómez.

El 19 de mayo de ese año, Milei, en un acto organizado por Vox en Madrid, llamó indirectamente a Sánchez "calaña" y calificó a Begoña Gómez de "corrupta". El Gobierno español exigió una rectificación pública y, al no llegar, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y después decidió retirarla.

Sánchez respondió que Milei no había estado a la altura y defendió que la reacción española era proporcional a los insultos y al ataque a las instituciones. El presidente argentino insistió en sus ataques, llamó "cobarde" a Sánchez, dijo que aplicaba un modelo parecido al venezolano Nicolás Maduro y reiteró que no pensaba disculparse.

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