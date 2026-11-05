"Me siguió hasta mi casa": detenido un hombre que se hacía pasar por un abogado para acosar a mujeres en Madrid

Los detalles Todo empezaba con un encuentro aparentemente casual, pero elegía muy bien a sus víctimas: mujeres a las que siempre les preguntaba por un cajero en la zona de las cuatro torres de Madrid.

Un hombre ha sido detenido en Madrid por hacerse pasar por abogado para acosar a mujeres jóvenes. Abordaba a sus víctimas en la calle, cerca de las cuatro torres, pidiéndoles el teléfono bajo el pretexto de buscar un cajero. Una vez obtenía sus datos, las bombardeaba con mensajes sexuales explícitos y degradantes a través de WhatsApp. La Policía Nacional ha identificado a nueve víctimas, aunque se estima que podrían ser más, ya que muchas mujeres han compartido experiencias similares en redes sociales. Las denuncias se han acumulado entre 2024 y 2026. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas.

Detenido un hombre que se hacía pasar por un prestigioso abogado para acosar a mujeres. Las abordaba en plena calle, cerca de la zona de las cuatro torres de Madrid. Intentaba ganarse la confianza, sobre todo de chicas jóvenes, para acabar pidiéndoles el teléfono. A partir de ahí, las bombardeaba por WhatsApp con mensajes terribles.

Todo empezaba con un encuentro aparentemente casual, pero elegía muy bien a sus víctimas: mujeres a las que siempre les preguntaba por un cajero. Una joven ha contado en redes sociales que a ella le pasó.

"Un hombre de unos 40 años te va a hablar de dónde está el cajero, 'me mola tu rollo', 'me mola tu ropa', 'soy abogado', que esa es otra que usa un montón", ha contado en TikTok.

Con esa excusa intentaba convencer a las chicas, todas muy jóvenes, para que les dieran su teléfono. "Para poder conseguir sus datos personales y así poder escribirlas y decirles de tomar algo o salir a cenar", ha explicado Alejandra García, portavoz de la Policía Nacional.

Inmediatamente cuando ellas se marchaban empezaban los mensajes, todos degradantes, todos con contenido sexual explícito. "Zorrita. Putita. Ven a mi casa para que te folle por todos los agujeros", son algunos de los mensajes que envió por WhatsApp.

La Policía le ha detenido por acosar e insultar a nueve víctimas, pero podrían ser muchas más. En redes sociales hay decenas de chicas que aseguran haber pasado por lo mismo.

"Insistía mucho preguntándome si vivía sola, me siguió hasta mi casa", ha dicho una. Otra ha asegurado: "Me llegó a decir que tenía fichado mi recorrido". Y otra ha publicado: "Un día se me echó encima". Las denuncias se acumulan entre 2024 y 2026.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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