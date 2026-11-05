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Milei, de nuevo en España

Pilar Gómez, sobre el secretismo de la reunión entre Ayuso y Milei: "No creo que Ayuso tenga ningún problema en exhibirse con él"

El contexto La presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente argentino se han visto las caras este jueves en la capital. Sin embargo, no ha trascendido ninguna imagen del encuentro.

Pilar Gómez, sobre el secretismo de la reunión entre Ayuso y Milei: "No creo que Ayuso tenga ningún problema"

El presidente argentino, Javier Milei, ha regresado a España este jueves. Lo ha hecho para participar en la Cumbre Iberoamericana, en la que se ha visto las caras con Pedro Sánchez después de llamarle "ladrón" y "delincuente" en su última visita a nuestro país hace tan solo una semana.

En esta ocasión, Milei también se ha reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, a diferencia de su último viaje, no ha trascendido ninguna imagen del encuentro, algo que, según muchos analistas, podría deberse a que el PP considere que la foto de Ayuso con el líder ultraderechista le perjudicaría en plena campaña electoral.

Sin embargo, Pilar Gómez no comparte ese análisis. "No creo que Ayuso tenga ningún problema en exhibirse con Milei", asegura la periodista en Más Vale Tarde.

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