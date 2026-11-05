Gritos de "vergüenza" tras la detención de un profesor en las protestas ante la Consejería de Educación de Ayuso

¿Qué ha pasado? Los agentes han arrastrado hasta 30 metros al manifestante hasta llevarle al coche patrulla. '¡Somos los profes de tus hijos, no somos delincuentes!', han exclamado los docentes, en huelga desde el 14 de octubre.

La Policía ha detenido a un manifestante durante las protestas de profesores frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El arresto, que generó indignación y gritos de "¡Vergüenza!" entre los presentes, marcó un momento de tensión en una manifestación que hasta entonces había sido pacífica. Los docentes, en huelga desde el 14 de octubre, exigen diálogo con la consejera Mercedes Zarzalejo. Nueve personas se han encerrado en la Dirección General de Recursos Humanos para exigir una reunión. Aída San Millán, portavoz de CCOO, insiste en la necesidad de negociar con el Comité de Huelga.

La Policía ha detenido al menos a un manifestante en el marco de las protestas de los profesores frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los agentes le han arrastrado al menos 30 metros entre la indignación y los gritos de '¡Vergüenza!' de los allí presentes.

La protesta, que hasta ese momento ha transcurrido con tranquilidad, ha tenido en ese momento su pico de tensión. La Policía, preparada para cargar contra los manifestantes, se ha llevado en el coche patrulla al manifestante mientras el resto de docentes levantaban las manos exclamando 'somos los profes de tus hijos, no somos delincuentes'.

Ana, profesora y compañera del docente detenido, ha calificado la detención de "injusta y desproporcionada": "Nos hemos manifestado de forma pacífica. De repente, un policía municipal le ha empujado de manera muy violenta para que se quitara de la calle. Hemos ido bajando, se ha acercado uno de la secreta y hemos visto que bajaba un grupo hacia él para detenerle".

"Le han arrastrado por el suelo, le han quitado la ropa al detenerle... Totalmente desproporcionado. No entendemos el motivo de esta actuación policial contra nosotros", ha expuesto.

Los manifestantes se han concentrado frente a la sede de la Consejería de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, profesores y profesoras universitarios se han unido a los docentes de primaria y secundaria, que llevan en huelga desde el pasado 14 de octubre.

En el interior del edificio, nueve personas se han encerrado en la Dirección General de Recursos Humanos para exigir una reunión con Mercedes Zarzalejo, consejera madrileña de educación.

"Que se sienten a negociar", ha afirmado Aída San Millán, portavoz de la Secretaria General de la Federación de Enseñanzas de CCOO de Madrid. "Es ya nuestra cuarta semana de huelga y seguimos sin ningún tipo de movimiento por parte de la Administración", insiste.

En palabras que recogen en Europa Press, ha expuesto que "la ley les obliga a sentarse con el Comité de Huelga" y se reafirma en la intención de los manifestantes en no abandonar el recinto hasta que reciban una respuesta. Hasta que o bien les reciban o se fije una fecha y convocatoria para una futura reunión.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido