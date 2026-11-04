Trump admite que la guerra de Irán motivó la derrota republicana, pero dice que volvería a atacar al país

El contexto El número dos de Trump, Vance, aseguró este miércoles en X que el motivo principal de la fuga de votos republicanos a los demócratas se debe, principalmente, a la guerra en Irán. El presidente ha respondido que es cierto que "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que la guerra contra Irán ha perjudicado electoralmente a los republicanos, contribuyendo a su derrota en las elecciones legislativas. A pesar de esto, defiende la ofensiva militar y asegura que repetiría la decisión. Trump admite que el conflicto elevó los precios de la gasolina, lo que descontentó a los votantes. Su vicepresidente, JD Vance, atribuye la derrota a este descontento, señalando la guerra y la inflación como causas principales. Durante un evento no programado, Trump evitó hablar de la derrota y destacó las reformas en la Casa Blanca, justificando la inversión como necesaria para mantener su simbolismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este miércoles que la guerra contra Irán ha tenido un coste electoral para los republicanos y ha contribuido a su contundente derrota en las elecciones legislativas del martes. Al mismo tiempo, el mandatario también ha defendido la ofensiva militar y ha asegurado que, si tuviera que volver a tomar la decisión, actuaría de la misma manera. "Lo de Irán teníamos que hacerlo y vamos a seguir haciéndolo porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", ha afirmado ante los periodistas.

Sin embargo, Trump ha puesto el foco en que el conflicto provocó un aumento de los precios de la gasolina, uno de los factores que habría alimentado el descontento de los votantes. Preguntado por las críticas de su vicepresidente, JD Vance, que ha señalado directamente a la guerra como la principal razón de la derrota republicana, el presidente ha considerado que sus palabras son "en gran medida ciertas". "Provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina", ha reconocido.

Vance había publicado horas antes un extenso mensaje en su cuenta de X en el que atribuía el resultado electoral al descontento de una parte de los votantes que apoyaron a Trump en 2024 y que ahora habrían optado por los demócratas. El vicepresidente identificaba cuatro motivos principales para ese cambio: el rechazo a la guerra, la preocupación por el coste de la vida y la inflación, la defensa de la política de "Estados Unidos primero" y el desacuerdo con apoyar a Israel.

Sus primeras palabras tras la derrota se centran en el salón de baile de la Casa Blanca

Las declaraciones de Trump se han producido durante una aparición pública que no figuraba en su agenda y que aprovechó para mostrar a la prensa los avances de las obras del nuevo salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca. Acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum, el presidente agradeció el trabajo de los operarios y presumió de que el espacio "será no solo el más grande, sino el salón de baile más bonito".

En sus primeras palabras, Trump evitó referirse al resultado electoral, en el que los demócratas lograron una contundente victoria y recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso. En su lugar, optó por defender las reformas que está acometiendo en la residencia presidencial, criticadas durante la campaña por la oposición, dada la inversión que conlleva en un país cada vez más empobrecido.

"Me critican y me dicen que por qué estoy reformando la Casa Blanca. Pues porque la Casa Blanca es el símbolo de Estados Unidos y tiene que estar perfecta", respondió. El mandatario, antiguo magnate inmobiliario, había cerrado el lunes la campaña republicana con un discurso frente al estanque reflectante del Monumento a Abraham Lincoln en el que dedicó buena parte de su intervención a hablar de las obras impulsadas por su Administración.

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