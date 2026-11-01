Los 19 escaños palestinos que pueden impedir que Netanyahu siga gobernando Israel

El contexto La oposición podría arrebatar al líder israelí el poder si consigue un acuerdo con los partidos árabes, que se han convertido en una pieza clave para alcanzar la mayoría parlamentaria.

El futuro político de Israel es incierto tras las elecciones, donde el bloque de Benjamin Netanyahu logró una ajustada victoria, pero sin garantizar su continuidad en el Gobierno. La oposición podría desbancarlo si consigue un acuerdo con los partidos árabes, que han obtenido 19 escaños y son clave para la mayoría parlamentaria. Miles de personas en Tel Aviv piden este pacto, aunque no parece sencillo. La participación palestina aumentó, impulsada por la frustración ante la guerra de Gaza y la situación interna. Sin embargo, contar con sus votos es controvertido, y no todos los partidos palestinos están dispuestos a entrar en una coalición. Netanyahu aún podría buscar acuerdos para mantenerse en el poder, pero si no se logra un pacto, Israel podría enfrentar nuevas elecciones.

El futuro político de Israel está en el aire. Aunque el bloque de Benjamin Netanyahu ha conseguido una ajustada victoria en las elecciones, no tiene garantizada la continuidad en el Gobierno. La oposición podría arrebatarle el poder si consigue un acuerdo con los partidos árabes, que han logrado 19 escaños y se han convertido en una pieza clave para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Miles de personas salieron durante la noche de este sábado a las calles de Tel Aviv para reclamar precisamente ese pacto entre la oposición y las formaciones árabes. Sin embargo, la alianza no parece sencilla. "La bisagra o el elemento clave para dar el Gobierno a unos u otros", explica Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del CEARC.

Los palestinos de Israel han acudido en mayor número a las urnas y han conseguido su mejor resultado electoral. Una movilización que, según Barreñada, está relacionada con la frustración por la guerra de Gaza y la situación que atraviesa esta población dentro del país. "Ha habido una mayor participación. Y esto tiene que ver con la frustración en el marco del genocidio de Gaza", señala. También apunta a las prácticas de "control, marginación y represión" que han sufrido.

Pese a su peso parlamentario, contar con sus votos sigue siendo una cuestión controvertida en Israel. "Cuando se discute un tema sensible, que tiene que ver con la identidad nacional, con la paz, con la definición del Estado, estos cálculos aritméticos se modifican", explica el profesor. Y añade: "¿Qué es un voto legítimo en el Parlamento israelí? Es un voto judío".

Además, no todos los partidos palestinos estarían dispuestos a entrar en una coalición de Gobierno, aunque sí podrían facilitar su formación desde fuera, como ya ocurrió en 2021. Mientras tanto, Netanyahu todavía tiene opciones para intentar mantenerse en el poder: podría buscar un acuerdo con parte de la oposición o tratar de atraer a diputados de otras formaciones. Si ninguna de estas vías prospera y tampoco se alcanza un pacto alternativo, Israel podría verse abocado a repetir las elecciones.

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