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Huelga general

Jon Echeverría defiende los ataques del PP a la huelga: “Los sindicalistas han sustituido la gamba por la pancarta"

Los detalles El fichaje de 22 años del PP y candidato para encabezar la lista por Guipúzcoa ha insistido en el argumentario de su partido al decir que es "una huelga política".

Jon Echeverría defiende los ataques del PP a la huelga: “Los sindicalistas han sustituido la gamba por la pancarta"
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Jon Echeverría, el fichaje estrella de 22 años y candidato viral de los 'populares' para encabezar la lista por Guipúzcoa, ha defendido en Más Vale Tarde los ataques del PP a la huelga general de este 11N.

Lo ha hecho después de que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo haya vuelto a recurrir a la inteligencia artificial (IA) para cargar contra la izquierda poniendo el foco en los sindicatos con motivo de la huelga convocada por la crisis de vivienda y las reivindicaciones salariales.

La cuenta oficial del partido en X ha publicado este miércoles una imagen generada artificialmente en la que aparecen tres supuestos sindicalistas de CCOO disfrutando de una mariscada. "Se acerca un momento crítico de la huelga... el aperitivo", reza el mensaje que acompaña a la publicación. Aunque esto es lo más suave que les han dicho en las últimas horas, en las que los 'populares' les han llamado "apesebrados", "basura" y "mafia", entre otras cosas.

Tras esto, Echevarría no solo ha defendido a su partido, sino que ha insistido en el tono al afirmar que "los sindicalistas han sustituido la gamba por la pancarta". "Y cuando hablamos de gambas, cuando hablamos de mariscos, nos referimos a UGT y Comisiones Obreras, que son los sindicatos socialistas que han convocado esta huelga", ha expresado.

"Existen sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, pero estos sindicatos que han convocado esta huelga general lo han hecho con motivos políticos. Es una huelga política, y no lo digo yo, no lo dice el Partido Popular, lo dice el Gobierno de España. Lo dice la vicepresidenta segunda del Gobierno, lo dice el ministro de Cultura. Y una huelga política, como dice la ley, el artículo 11 que lo regula, es ilegal", ha dicho.

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